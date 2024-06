Dime qué edad tienes y te diré tu relación con la vivienda: de la generación Z a los 'boomers'

La mayoría de los nacidos entre 1946 y 1964, denominados boomers, están casados y tienen una casa en propiedad. Para la conocida generación Z (1997-2006), pagar un alquiler es todo un reto y comprar una vivienda, casi impensable. Los milenials (1981-1996) ya tienen en mente adquirir una casa, mientras que el objetivo principal de la generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, es terminar de pagar la hipoteca.

Generación Z: entre 18 y 27 años

Son los más jóvenes. En este grupo no son optimistas con el precio del alquiler, que creen que seguirá subiendo. Para ellos, el precio es lo más importante, pero las opciones a la hora de arrendar una vivienda no son baratas, Mucho más complicado es la compra. “El tema de la vivienda es imposible, ya sea para alquilar o comprar. De momento no lo veo importante, pero de aquí a unos años sí porque tienes que tener una estabilidad”, dice Aitana, una joven de 18 años que vive con sus padres.

Milenials: entre 28 y 43 años

Enrique, con 28 años, vive de alquiler. Paga un precio muy elevado cada mes, y ese es uno de los motivos por los que piensa invertir en una vivienda para tenerla en propiedad. El 79% compraría si le concedieses una hipoteca al 100%. Enrique, como muchas personas de esta generación, utilizan su casa para teletrabajar y tienen un espacio habilitado para ello: “necesito un despacho aparte porque tengo muchas reuniones. No da buena impresión que salga tu cama de fondo”.

Generación X: entre 44 y 59 años

Casi la mitad ya tienen un piso en propiedad, pero muchos todavía no han terminado de pagar por él. La mayoría invierten en la hipoteca entre 300 y 700€ al mes. A la hora de elegir su casa valoran la ubicación. Unos eligen un lugar más tranquilo, alejado del centro urbano mientras que otros, como María, prefieren la ciudad: “que esté cerca de todas partes y se pueda ir andando a cualquier lado”.

Boomers: entre 60 y 78 años

El 65% de los boomers ya no paga por la casa en la que vive, mientras que el 23% todavía sigue pagando una hipoteca. Mariam, con 66 años, tiene una vivienda en propiedad “ya la tengo pagada y todo desde hace doce años”. Para la gran mayoría de ellos, el hogar sigue siendo su valor refugio.

