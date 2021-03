Detenidos los okupas que extorsionaban a un vecino de Lugo

La desesperación de un vecino de Lugo con unos okupas ha terminado con su detención. Los arrestados llegaron a extorsionar al dueño de la casa. Se hicieron con el piso y exigieron dinero a su propietario para marcharse.

El fin de una pesadilla

Luis pone fin de su peor pesadilla y tras meses sin poder dormir. "Por fin los han detenido", nos cuenta visiblemente emocionado. Se refiere a las dos personas que ocuparon su piso de Lugo durante los últimos cinco meses. Todo comenzó en septiembre. "Yo puse un anuncio para alquilar la casa, ellos se pusieron en contacto conmigo y me parecieron personas normales", cuenta. La pareja abonó la fianza y el primer mes de alquiler pero esa cantidad fue la última que recibió Luis.

Durante todo el tiempo que vivieron en su piso no se hicieron cargo de los gastos, tampoco del alquiler, y la gota que colmó el vaso llegó cuando le exigieron dinero para abandonar el inmueble. “Me enviaban mensajes de audio amenazándome y diciendo que si no les pagaba no se iban a marchar nunca”, explica.

Llegó a pagarles para que se fueran

La situación era ya tan desesperada que Luis llegó a abonarles 1.200 euros pero entonces ellos pidieron más. Harto de amenazas y chantajes decidió acudir a Antena 3 Noticias para que fuésemos su voz y poder denunciar así el caso. Al mismo tiempo contrató a una empresa de negociación con los okupas que también hizo su trabajo. Así fue como consiguió que abandonasen el piso, tras meses de infierno.

Hoy, además, la policía le ha informado de que han sido detenidos. No puede más que celebrarlo pero pide a las autoridades una ley menos laxa para evitar que casos como el suyo se repitan a diario en toda España.