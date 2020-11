Una empresaria que tiene una zapatería en Carmona, Sevilla, ha denunciado a través de las redes sociales que ha podido comprar unas botas en un supermercado después de las seis de la tarde, momento en el que Andalucía obliga a los comercios no esenciales a cerrar sus negocios o a no vender productos que no sean de primera necesidad.

Rocío cerró su negocio, pero luego comprobó que podía comprar lo que ella vende, unos zapatos, en un supermercado. Los pequeños comercios se sienten discriminados.

Sale de un supermercado con unas botas en la mano denunciando que "esto es de primera necesidad", se pregunta. Enseña el ticket donde se ve que ha comprado a las seis y media de la tarde, poco después de la hora permitida para la venta de estos productos y así lo recoge el Boletín Oficial de Andalucía.

Los comercios denuncian que algunas empresas siguen vendiendo productos que no son de primera necesidad, desde medias a bolas para el árbol de Navidad.

En Granada está cerrado todo los negocios no esenciales desde este martes ante la situación del coronavirus. Pero una compañera de Antena 3 Noticias entra a un bazar y consigue comprar medias, algo que no está permitido.

Los pequeños negocios denuncian que están sufriendo los daños y que así no podrán soportar mucho más.

La medida que impide en Andalucía la venta de productos no esenciales desde las seis de la tarde y en Granada la total prohibición de vender y tener abiertos estos negocios entró en vigor este martes y tendrá una vigencia, de al menos, 15 días.