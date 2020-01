Desconvocada la huelga de basuras en Alicante

El comité de empresa de la UTE Alicante, adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad, ha desconvocado la huelga iniciada el pasado lunes al apoyar el 80% de los trabajadores el preacuerdo logrado este sábado entre empresa y sindicatos.



Así lo ha confirmado el delegado de CSI·F en el comité, Francisco Lombardo, tras el recuento de los votos depositados en las urnas desde la tarde de este sábado, una votación que ha concluido a las 12.00 horas de este domingo.



El 80% de los trabajadores ha apoyado el preacuerdo, mientras que el 20% restante ha mostrado su rechazo. Está previsto que a las 17.00 horas se reúnan comité y empresa para rubricar el acuerdo, según han confirmado fuentes de la UTE.



Lombardo ha indicado que tras la desconvocatoria de la huelga, el servicio se reanudará previsiblemente a las 00.00 horas de este lunes, aunque ha apuntado que negociarán con la empresa el pago de las jornadas de huelga y que, en virtud de esa negociación, la basura podrá recogerse "más rápido".



En concreto, el principio de acuerdo para el nuevo convenio colectivo contempla una vigencia de tres años, del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2015 --el anterior acababa en 2012 y fue prorrogado un año-- y una congelación salarial para todo este periodo.



Esta propuesta de tres años -dos efectivos- sin aumento de sueldos, ha sido valorada por los sindicatos, frente a los cinco años de congelación que se han planteado durante la negociación.



Respecto a las vacaciones para los 466 trabajadores, otro de los puntos más conflictivos, el principio de acuerdo contempla 21 días a disfrutar en invierno (de octubre a mayo), 14 en verano y cuatro de libre disposición. Asimismo, la jornada laboral semanal se mantiene en 37,3 horas.



Otro de los puntos contempla que los trabajadores afectados por la modificación sustancial de condiciones de trabajo no verán reducido su salario y deberán aplicarse medidas de ajuste en sus funciones para compensar el mantenimiento del mismo. Estos empleados tendrán, además, preferencia para cubrir los puestos que queden vacantes. Asimismo, se acuerda transformar el contrato de dos trabajadores relevistas con contrato en indefinidos.



Los sindicatos han valorado también haber conseguido "un poco más" en la negociación respecto a los complementos voluntarios a las situaciones de incapacidad temporal de enfermedad común, que se fija en 40 días al año. En el caso de que no incurran en estas bajas en un año se ampliará en otros 20 días, hasta 60.



Por último, la antigüedad estará reconocida como figuraba en el anterior convenio, en enero de cada año natural y no en la fecha real de cumplimiento, han apuntado fuentes sindicales.



En el documento, la empresa se compromete durante la vigencia del convenio, "si las circunstancias son las mismas", a no plantear "ninguna nueva medida de modificación de las condiciones".