Declaración de la Renta 2021: Calendario, fechas clave y novedades

La declaración de la Renta de 2021 comenzará en las próximas semanas. Esta cita fiscal y anual estará marcada este año por el coronavirus, por lo que hay algunas novedades para las personas que tengan que presentarla. Por ejemplo, se recoge si durante este año se ha estado en un ERTE.

La campaña comenzará el 7 de abril de forma telemática y finalizará el 30 de junio, según ha publicado la Agencia Tributaria. Para realizarlo por teléfono habrá que esperar hasta el día 6 de mayo, y hasta el 2 de junio si se desea realizar de forma presencial desde las oficinas de la Agencia Tributaria.

¿Estoy obligado a hacer la declaración de la renta?

Presentar o no la declaración de la renta depende de la retribución que se haya recibido. Están obligadas a presentar la declaración de la Renta las personas que hayan percibido más de 22.000 euros en los 12 meses anteriores con un único pagador.

Las personas que cuenten con más de un pagador y la cantidad supere los 12.634 euros anuales también tendrán que presentarla.

Fechas clave de la declaración de la Renta 2021

La campaña de declaración de la Renta comienza el 7 de abril si se realiza por Internet. Pero las fechas son diferentes si se hace por teléfono o si se desea hacer de forma presencial.

Internet

La campaña comienza el próximo 7 de abril si se hace por Internet. Para realizar este trámite de forma electrónica es necesario que la persona disponga de un DNI electrónico, certificado electrónico, Clave PIN o número de referencia.

Teléfono

Si se prefiere realizar la presentación de la Renta 2021 por teléfono el plazo comienza el día 6 de mayo. Para ser atendidos habrá que realizar una cita previa, que podrá hacerse desde el 4 de mayo hasta el 29 de junio.

La duración de cada cita será de un máximo de 15 minutos, en horario de 09:00 a 20:30 horas.

Presencial

La declaración de la Renta de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria comenzará a partir del 2 de junio, y también será necesario concertar una cita previa, que se podrá solicitar desde finales de mayo, el día 27, hasta el 29 de junio.

Calendario

El calendario de la campaña de la declaración de la Renta 2021 es el siguiente:

- El 7 de abril: comienzo de la campaña de la renta 2020-2021 por Internet.

- El 4 de mayo: se puede solicitar la cita previa con la Agencia Tributaria para realizar la declaración por teléfono.

- El 6 de mayo: inicio del plazo para presentar la declaración por teléfono.

- El 27 de mayo: inicio del plazo de solicitud de cita previa para la declaración del IRPF de forma presencial.

- El 2 de junio: comienza la presentación presencial de la Renta.

- El 25 de junio: fin del plazo de las declaraciones de la Renta y Patrimonio.

- El 30 de junio: fin de la campaña.

Novedades en la declaración de la Renta

Durante la pandemia algunos trabajadores estuvieron en situación de ERTE. No tendrán que presentar la declaración aquellos contribuyentes que obtengan unos rendimientos brutos del trabajo inferiores a los 14.000 euros.

Como medida excepcional, las personas afectadas por un ERTE no estarán obligados a declarar por IRPF si la cantidad monetaria no supera los 22.000 euros y "si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros".