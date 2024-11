La DANA destruye 25.000 hectáreas de cultivos y mata a un total de 4.000 animales entre ganado y mascotas

Eduardo Banacloche es apicultor profesional desde hace 40 años y jamás ha conocido una riada como la vivida en sus colmenas de Catadau, en Valencia. Muestra ante las cámaras de Antena 3 Noticias cómo decenas de cajas de las que albergan panales en su interior fueron arrastradas por el agua o se inundaron causando la muerte de cientos de sus abejas. Además, Eduardo señala que las abejas supervivientes han sufrido mucho con la inundación y probablemente han perdido su capacidad de cría, por lo que muchas de estas colmenas no prosperarán en un futuro. Esto es muy malo porque no hablamos sólo de la muerte de miles de abejas que dejan de producir miel, la forma de vida de Eduardo, sino que además estas abejas eran fundamentales para polinizar los campos que las rodean. La recuperación de la naturaleza será más lenta sin la necesaria polinización de estos insectos. Es una de las consecuencias de la DANA que más pasan desapercibidas.

Nando Durá, agricultor, explica que las pérdidas en el campo rondan los 1.000 millones de euros y son muchos lo cultivos dañados. La naranja estaba a punto de recogerse con los árboles cuajados, también la temporada de caquis, aguacates, las hortalizas... Además, la DANA ha ido acompañada de tornados que han sacado muchos árboles de cuajo y muchos han quedado con las raíces al descubierto y sin base de tierra donde asentarse. Los caminos de acceso a los campos han sido destruidos por esta DANA y muchas cosechas están ahí pero las máquinas no pueden llegar a recogerlas, por lo que uno de los mayores temores es que acaben pudriéndose.

Eva García, perita agrónoma, indica que no sólo se han perdido muchas de estas cosechas, sino que además los destrozos llegan a los propios árboles, motivo por el que los daños perdurarán en el tiempo. Agroseguro ha declarado 25.000 hectáreas de cultivos afectadas. Los agricultores deberán ahora pedir las ayudas de esta entidad, que se compromete a pagar las indemnizaciones lo antes posible dadas las circunstancias, aunque muchos daños aún no se pueden evaluar porque, sencillamente, no hay forma de llegar a los campos.

Vicent Bomboí, también agricultor, comenta que hay muchos árboles frutales que parecen haberse salvado pero puede no ser así porque el agua puede haber dañado sus sistema radicular, sus raíces, que podrían pudrirse y morir el árbol. Será fundamental para agricultores y ganaderos recibir las ayudas extraordinarias del Gobierno, la Generalitat y la Unión Europea para recuperar la tierra, las infraestructuras, la maquinaria y los árboles. El campo valenciano está gravemente herido. Y del campo, comemos todos.

