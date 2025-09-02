Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cursos del SEPE gratis y online en septiembre 2025

Los cursos SEPE gratuitos y online en septiembre ofrecen una oportunidad para mejorar el perfil profesional sin coste alguno.

Con la llegada de septiembre, muchos trabajadores y personas desempleadas buscan nuevas formas de mejorar su empleabilidad. En ese contexto, los cursos gratuitos del SEPE se convierten en una herramienta clave para ampliar conocimientos, actualizar el currículum o incluso cambiar de sector profesional sin necesidad de desplazarse.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con otras entidades públicas y privadas, ofrece formación online gratuita en diferentes áreas. Estos cursos están disponibles durante todo el año, pero septiembre es un mes especialmente activo en nuevas convocatorias.

Cursos SEPE gratuitos y online disponibles en septiembre

El SEPE publica regularmente en su web y plataformas asociadas una amplia oferta formativa accesible para todos los ciudadanos, especialmente para personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo. Los cursos gratuitos y online en septiembre cubren temáticas muy diversas, desde competencias digitales hasta idiomas, administración, marketing, programación o atención sociosanitaria.

La mayoría se imparten a través de entidades como Fundae, plataformas como Digitalízate Plus o academias colaboradoras. Son 100% online, gratuitos y con flexibilidad horaria, lo que permite compatibilizarlos con otras obligaciones personales o laborales.

¿Cómo acceder a los cursos gratuitos del SEPE en septiembre?

Para apuntarse, basta con consultar la oferta en la web del SEPE o Fundae y registrarse en la plataforma correspondiente. Algunos cursos requieren estar inscrito como demandante de empleo, mientras que otros están también disponibles para trabajadores en activo o autónomos.

Es importante revisar los requisitos de acceso, ya que algunos cursos están dirigidos a colectivos específicos o requieren conocimientos previos. Una vez finalizados, muchos de ellos otorgan un diploma o certificado de aprovechamiento, útil para mejorar el perfil profesional o añadir al currículum.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, invertir tiempo en formación gratuita y online puede marcar la diferencia. Septiembre es un buen momento para empezar un curso del SEPE y dar un paso más hacia nuevos objetivos profesionales.

