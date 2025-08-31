Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Interrumpido el tráfico de Rodalies en la línea R-15 por una incidencia en el suministro de la catenaria

Nueva incidencia en el servicio de Rodalies de Cataluña en la línea R-15.

Imagen de archivo de un tren de Rodalies

Imagen de archivo de un tren de Rodalies

Mario Ramírez Millán
Publicado:

Protección Civil de Cataluña ha activa el Plan Procicat por una incidencia que se ha registrado en el servicio de Rodalies en la línea R-15. Según han informado desde la propia compañía, sobre las 20:00 horas, la circulación se ha tenido que interrumpir momentáneamente entre las localidades de Flix y Fabara, municipio de Matarraña.

Según han explicado se debe a una incidencia en el suministro eléctrico de la catenaria de los trenes. Por ese motivo, los trenes van a permanecer parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se vayan acercando otros a la zona afectada por la incidencia.

El alcalde de la localidad ha explicado a través de su perfil de X, detallando que uno de los trenes se encontraba parado en Ribarroja de Ebro y otro en la estación de Flix. Ha recalcado que se encuentran pendientes de la situación por si necesitan atención los usuarios que pudiera haber atrapados.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la incidencia en Rodalies y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la incidencia en Rodalies en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

