Incidencia trenes
Interrumpido el tráfico de Rodalies en la línea R-15 por una incidencia en el suministro de la catenaria
Nueva incidencia en el servicio de Rodalies de Cataluña en la línea R-15.
Publicidad
Protección Civil de Cataluña ha activa el Plan Procicat por una incidencia que se ha registrado en el servicio de Rodalies en la línea R-15. Según han informado desde la propia compañía, sobre las 20:00 horas, la circulación se ha tenido que interrumpir momentáneamente entre las localidades de Flix y Fabara, municipio de Matarraña.
Según han explicado se debe a una incidencia en el suministro eléctrico de la catenaria de los trenes. Por ese motivo, los trenes van a permanecer parados y aumentarán su tiempo de recorrido a medida que se vayan acercando otros a la zona afectada por la incidencia.
El alcalde de la localidad ha explicado a través de su perfil de X, detallando que uno de los trenes se encontraba parado en Ribarroja de Ebro y otro en la estación de Flix. Ha recalcado que se encuentran pendientes de la situación por si necesitan atención los usuarios que pudiera haber atrapados.
Más Noticias
- Hoteles más caros y combustibles más baratos: así arranca la operación retorno de las vacaciones
- La vendimia se adelanta por la ola de calor: "A mediados de septiembre es cuando empezaba normalmente y prácticamente habrá terminado"
- Las subastas, una alternativa para comprar viviendas "por un 50% menos" de su valor
Este artículo es una noticia de última hora sobre la incidencia en Rodalies y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la incidencia en Rodalies en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram
Publicidad