El drama de muchos jóvenes con el salario: "Tengo dos trabajos y no llego a final de mes"

El paro juvenil ha subido en agosto. Hay casi 3.500 jóvenes más sin trabajo. Es cierto que ahora el problema no es tanto encontrar un empleo, sino los sueldos tan bajos que se ofrecen.

Ángeles Pelayo
Publicado:

Para muchos es difícil llegar a fin de mes, aunque se tenga un trabajo. Varios jóvenes aseguran a Antena 3 Noticias que "es muy difícil, que los salarios no están acorde con las necesidades familiares". La nómina no es suficiente, hay que hacer "malabarismo". Porque todo ha subido. La inflación cerró 2024 con una subida de cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de los carburantes. Y muchos se quejan de que todo sube, menos los sueldos.

Una chica cuenta que hace poco tiempo un café costaba en un bar 1,60 euros, ahora es difícil encontrar un establecimiento que no lo venda por menos de dos euros. El salario medio en España ronda los 2000 euros brutos mensuales, pero los jóvenes lo tienen más difícil, la nómina se queda en casi la mitad, 1100 euros. Al final, la precariedad laboral, la sobrecualificación o el retraso en el acceso a un empleo suma.

"Malabares" para llegar a fin de mes

Hablamos con Dionisio, trabaja en un bar de un hotel en Málaga. Su sueldo roza los 1.200 euros. Asegura que no viaja, que hace dos años que no sale de la capital malagueña. Todo el sueldo se le va en pagar lo básico del piso, el alquiler, la luz, el agua y el gas. Muchos jóvenes se buscan la vid. Marien tiene dos empleos y aún así, afirma que no llega a final de mes, que "hago malabares". Lleva nueve años trabajando pero aún no puede independizarse.

Tampoco llega Nieves, con dos chiquillos. Asegura que casi no puede comprar carne, pescado o fruta porque todo "está por las nubes". "Ahorrando de un lado, quitando de otro", afirma. Se vive al día, no queda otra y, al final, muchos tienen que recibir ayuda de sus padres. Un 30 por ciento de los jóvenes emancipados necesitan esa ayuda familiar.

