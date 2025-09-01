Audiencias
Antena 3 Noticias sigue arrasando y suma 68 meses consecutivos de liderazgo
Atresmedia y sus canales continúan con su dominio absoluto en audiencias en el último mes antes de que arranque el nuevo curso.
Una vez más, Atresmedia se corona en agosto como líder de audiencia y suma 28 meses de liderazgo consecutivos. Vuelve a ser el grupo preferido por los espectadores con un 25,4% de cuota y repite como líder.
Antena 3, cadena privada líder por 13º mes consecutivo
Antena 3 sigue imbatible en agosto con un 12,3% de cuota y reforzando su posición como TV líder ya durante trece meses seguidos (desde agosto de 2024). Nuevamente, es la cadena que más crece respecto a hace un año, liderando a más distancia de sus competidores. Continúa invencible también en Prime Time, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes en la que obtiene un 12,3%, distanciándose de su competidor privado en +4,3 puntos y de la cadena pública en +2,6 puntos.
Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%) y la Tarde (10,2%), revalidando su dominio en las franjas más importantes de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera desde la Sobremesa al Prime Time registrando resultados más altos en todas ellas. En la Tarde, 'YAS Verano' continúa como el magacín más visto y por delante nuevamente de su rival, mientras que 'Espejo Público Verano' también se impone a su competidor privado.
En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo con 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra' a la cabeza y de nuevo líderes, al igual que 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.
Además de arrasar con los informativos y los programas más vistos cada día, Antena 3 vuelve a conseguir las series más vistas de la televisión: 'Sueños de libertad' se mantiene líder invicta y en la primera posición del top de ficción alcanzando su 2º mejor dato histórico. 'Una nueva vida' y 'Renacer' también se sitúan en el top 5 más visto, como las series más vistas de la noche, y, además, consiguen su mejor mes en medio año, junto a 'La Encrucijada', la serie española más vista del Prime Time.
Los informativos más vistos
Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y las series más vistas de la TV.
Antena 3 Noticias sigue imparable y sus informativos vuelven a ser, y ya durante 68 meses consecutivos, líderes absolutos y los más vistos de la TV, alcanzando, además, la mayor distancia de la historia con su directo competidor (+10,8 puntos).
Atresmedia vuelve a liderar
LaSexta es la 3ª cadena privada más vista y vuelve a ser líder sobre su competidor durante 50 meses consecutivos, imponiéndose en todas las franjas de la mañana a la tarde.
Por su parte, Nova sigue siendo la cadena femenina líder y con el contenido no deportivo más visto, registrando su dato más alto de los últimos cinco meses.
Neox también ha crecido y ha logrado su mejor mes desde diciembre de 2023, mejorando también respecto a agosto del año pasado. Por públicos, destaca el 5,4% que obtiene entre los espectadores de 25 a 34 años y el 4,0% en jóvenes y el grupo de 35 a 44 años (3,8%).
Mega ha mejorado la cuota de julio, por lo que iguala su mejor dato mensual de temporada. A esta subida contribuye el regreso de 'El Chiringuito de Jugones', que es lo más visto de la cadena.
Finalmente, Atreseries ha firmado el mejor agosto de su historia y continúa como la cadena de nueva creación líder.
