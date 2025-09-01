Antena 3 Noticias sigue arrasando y suma 68 meses consecutivos de liderazgo

Una vez más, Atresmedia se corona en agosto como líder de audiencia y suma 28 meses de liderazgo consecutivos. Vuelve a ser el grupo preferido por los espectadores con un 25,4% de cuota y repite como líder.

Antena 3, cadena privada líder por 13º mes consecutivo

Antena 3 sigue imbatible en agosto con un 12,3% de cuota y reforzando su posición como TV líder ya durante trece meses seguidos (desde agosto de 2024). Nuevamente, es la cadena que más crece respecto a hace un año, liderando a más distancia de sus competidores. Continúa invencible también en Prime Time, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes en la que obtiene un 12,3%, distanciándose de su competidor privado en +4,3 puntos y de la cadena pública en +2,6 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%) y la Tarde (10,2%), revalidando su dominio en las franjas más importantes de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera desde la Sobremesa al Prime Time registrando resultados más altos en todas ellas. En la Tarde, 'YAS Verano' continúa como el magacín más visto y por delante nuevamente de su rival, mientras que 'Espejo Público Verano' también se impone a su competidor privado.

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo con 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra' a la cabeza y de nuevo líderes, al igual que 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

Además de arrasar con los informativos y los programas más vistos cada día, Antena 3 vuelve a conseguir las series más vistas de la televisión: 'Sueños de libertad' se mantiene líder invicta y en la primera posición del top de ficción alcanzando su 2º mejor dato histórico. 'Una nueva vida' y 'Renacer' también se sitúan en el top 5 más visto, como las series más vistas de la noche, y, además, consiguen su mejor mes en medio año, junto a 'La Encrucijada', la serie española más vista del Prime Time.

Los informativos más vistos

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y las series más vistas de la TV.

Antena 3 Noticias sigue imparable y sus informativos vuelven a ser, y ya durante 68 meses consecutivos, líderes absolutos y los más vistos de la TV, alcanzando, además, la mayor distancia de la historia con su directo competidor (+10,8 puntos).

Atresmedia vuelve a liderar

LaSexta es la 3ª cadena privada más vista y vuelve a ser líder sobre su competidor durante 50 meses consecutivos, imponiéndose en todas las franjas de la mañana a la tarde.

Por su parte, Nova sigue siendo la cadena femenina líder y con el contenido no deportivo más visto, registrando su dato más alto de los últimos cinco meses.

Neox también ha crecido y ha logrado su mejor mes desde diciembre de 2023, mejorando también respecto a agosto del año pasado. Por públicos, destaca el 5,4% que obtiene entre los espectadores de 25 a 34 años y el 4,0% en jóvenes y el grupo de 35 a 44 años (3,8%).

Mega ha mejorado la cuota de julio, por lo que iguala su mejor dato mensual de temporada. A esta subida contribuye el regreso de 'El Chiringuito de Jugones', que es lo más visto de la cadena.

Finalmente, Atreseries ha firmado el mejor agosto de su historia y continúa como la cadena de nueva creación líder.

