Paro septiembre 2025: qué día se cobra el paro este mes

Septiembre marca el regreso a la rutina, y para muchas personas desempleadas, también supone estar pendientes de una cuestión clave: ¿qué día se cobra el paro?. Aunque el calendario oficial del SEPE establece una franja concreta, en la práctica, la fecha de ingreso puede variar según el banco.

En este mes, con el curso económico arrancando tras el verano, la puntualidad en los pagos es especialmente relevante. A continuación, detallamos cuándo se cobra el paro en septiembre de 2025, qué bancos adelantan el ingreso y qué hacer si el dinero no llega en la fecha esperada.

¿Qué día se cobra el paro en septiembre de 2025?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece que las prestaciones por desempleo se ingresan entre los días 10 y 15 de cada mes. No obstante, desde la pandemia, muchos bancos acordaron adelantar los pagos para ofrecer mayor liquidez a los beneficiarios. Aunque ya no es obligatorio, muchas entidades han mantenido esta práctica.

Para septiembre de 2025, se espera que los bancos que suelen adelantar el paro lo ingresen entre los días 3 y 6 de septiembre. Estas fechas pueden variar si coinciden con fines de semana o festivos en determinadas comunidades autónomas.

Bancos que adelantan el pago del paro

No todos los bancos siguen la misma política. Algunos de los que habitualmente adelantan el pago de las prestaciones son: CaixaBank, Santander, BBVA, Unicaja, ING, Bankinter, Cajamar y Abanca. En estos casos, los clientes podrían ver reflejado el ingreso en su cuenta incluso en la primera semana del mes.

Sin embargo, si no se recibe el pago antes del día 10, no hay que alarmarse. El ingreso sigue dentro del plazo legal establecido por el SEPE. Es recomendable revisar la banca online o contactar directamente con la entidad para confirmar la fecha concreta.

Por último, es importante recordar que cualquier incidencia con el cobro del paro puede consultarse en la sede electrónica del SEPE o a través de su número de atención al ciudadano. La puntualidad en el pago es una de las prioridades del organismo, aunque puede haber excepciones por cuestiones administrativas.

