Gasolina a 13 céntimos en Valencia: colas kilométricas, ¿el chollo del año?

Un error informático en una gasolinera de Alfafar (Valencia) puso la gasolina a solo 13 céntimos el litro. La supuesta oferta desató colas kilométricas y hasta la intervención de la policía.

Sorprendidos se han quedado los vecinos de Alfafar, en Valencia. Un problema informático en una conocida gasolinera low costha generado un verdadero caos en cuestión de minutos.

En los carteles, el precio de la gasolina aparecía marcado a solo 13 céntimos el litro, algo insólito. "Todos haciendo cola porque está a 0,13 el litro", gritaba Ana desde la ventana mientras grababa la escena. Era probablemente el chollo del año y, ante semejante ganga, se desató la locura.

El vídeo no tardó en viralizarse en las redes sociales: una larga cola de coches que, según los testigos, llegaba hasta la vecina localidad de Sedaví. "La gente venía hasta con garrafas. Ponía que el litro de gasolina estaba a 0,13. Dijimos: ¿Cómo que a 0,13 euros? ¡No puede ser!", nos dice un vecino aún incrédulo.

Llenar el depósito por 7€, en vez de 70€

En cuestión de minutos, la gasolinera se llenó de vehículos. "La gente estaba haciendo una cola tremenda", nos cuenta Alba. "¡Cómo somos la gente!", bromea otro de los clientes al ver la avalancha.

Una multitud quería llenar el depósito por apenas seis o siete euros, diez veces menos de lo normal. "Si el panel es lo que marca, pues la gente dijo: vamos a repostar", afirma Alba. Otro cliente nos confirma que "vino incluso la policía para organizar un poco, puso conos para que no pasaran".

Un error informático obligó a intervenir a la policía local

En la estación de servicio se dieron cuenta de que todo era fruto de un error informático. Hasta la policía local tuvo que intervenir para poner orden. Pero el tiempo que duró la “oferta” bastó para que algunos se marcharan con el depósito lleno. “Hubo alguno que se dio prisa y aprovechó, sin que la policía lo viera”, admitía otro vecino.

El precio de ensueño apenas duró unos minutos. “Nunca se ha visto la gasolina en España tan barata”, dice Alba. Y aunque algunos han vuelto con la esperanza de que el error se repita, la realidad es que los precios hoy eran los de siempre.

