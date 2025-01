Criptomonedas, acciones, depósitos a plazo... dónde guardar tu dinero en 2025: "Quiero poner mis ahorros a trabajar"

El Gordo ni te ha rozado, el Niño se ha quedado dormido y la cuesta de enero ya ha comenzado. La necesidad de ahorrar es universal, da igual el dinero que tengas en la cuenta, que nadie hace ascos a tener un 'colchoncito' para los imprevistos o para caprichos. La pregunta es ¿cómo se puede ahorrar en estos tiempos?

En internet se encuentran montones y montones de métodos para ir llenando la hucha. Que si el método de los 30 días, que consiste en ahorrar tantos euros como el día del mes. Que si la regla 50-30-20 por la que se asignan porcentajes a cada partida dentro de un presupuesto. O el reto de las 52 semanas, según el cual la primera semana ahorras un euro, la segunda dos euros y así sucesivamente. Sin embargo, los expertos en el campo de las inversiones matizarán que "si yo voy poniendo dinero en una hucha, o en un colchón, voy a tener lo que he aportado, pero no voy a obtener ninguna rentabilidad adicional por ese dinero". De ahí que sea importante también conocer las opciones que tenemos invirtiendo.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Javier Niederleytner, Agente Financiero y profesor de IEB, para preguntarle todas nuestras dudas y las opciones que pintan mejor de cara al año recién estrenado.

Lo cierto es que en la mayoría de los imaginarios colectivos relacionamos inversión con dinero y con riesgo a partes iguales. ¿Se puede invertir cualquier cantidad o hay que tener una base importante para iniciarse en este mundo? ¿Corro el riesgo de perderlo todo? Son algunas de las preguntas que rondan por la cabeza de quien se plantea "poner a trabajar a sus ahorros". Hay quienes recomiendan no empezar a invertir sin tener un ahorro que cubra entre 3 y 6 meses de imprevistos.

Preguntamos sobre ello a Javier Niederleytner: "A mí me gustaría dejar una cosa muy clara. Antes de invertir tenemos que hacer un buen proyecto de inversión. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser consciente de cuáles pueden ser mis necesidades a un futuro y de alguna manera contar para invertir con esas cantidades que sé que no voy a tener que utilizar en ese futuro cercano. Si yo estoy pensando que dentro de seis meses tengo que cambiar de ordenador, si yo estoy pensando que voy a tener que cambiar de coche en un año, entonces no puedo dedicar esa parte a invertir. Si yo soy capaz de detraer una parte de mis ingresos o de mis ahorros y decir esto no lo voy a tocar, es el momento de invertir".

Eso sí, no hay un mínimo estipulado, habrá quien empiece con 50 euros y habrá quiénes lo hagan con 5.000 euros. "No hay una cantidad mínima, cada uno es cada uno, y se puede empezar de las cantidades más pequeñas que te imaginas, desde 50 euros, 100 euros, hay productos para todo y lo importante es ponerse manos a la obra y decidirse empezar a ahorrar, sin duda" dice Niederleytner.

Las opciones son numerosas, aunque cierto es que cada una tiene su fama. Las criptomonedas se llevan quizás la peor reputación si de riesgos hablamos, mientras que los depósitos a plazo fijo o el oro son "valores refugio". En un contexto en el que el BCE ha virado su tendencia alcista y parece que los próximos meses se va a seguir bajando intereses y en una geopolítica que pasa por la guerra de Ucrania, por la guerra en Siria y por el regreso de Trump al poder, hay productos que pueden verse alterados. Estar pendiente de todos los factores que influyen en el mercado es palabra mayor para buena parte de la población, de ahí que el profesor recomiende ir a la entidad financiera con la que cada uno trabaja y plantear el tema.

"Cuando una persona tiene un problema médico o un problema legal, va al médico o al abogado, pues esto es un poco parecido", señala Javier para después añadir: "Todo el mundo tiene abierta una cuenta en una entidad financiera. Yo recomiendo perder el miedo, ir a tu entidad financiera y plantearle el tema de la inversión. Además, cada vez estamos obligados a tener una preparación de cierta titulación, simplemente dejarnos asesorar por esas personas, contarles nuestra idea, contarles nuestro perfil de inversión, contar sobre todo cuál es el horizonte de esa inversión y ese asesor financiero es el que de alguna manera nos va a guiar en ese mundo de la inversión".

Como guía para ir conociendo los productos más populares, Niederleytner nos ayuda a "calificar los productos de más o menos riesgo".

Criptomonedas

"Las criptomonedas, sin ninguna duda, están en el vértice más alto del riesgo. La persona que invierta en criptomonedas tiene que ser consciente de que el riesgo es máximo, porque es un activo con mucha volatilidad. ¿Qué significa eso? Que podemos sufrir fuertes caídas en periodos cortos de tiempo que nos pueden hacer pensar que hemos hecho mal. Pero insisto, si yo soy consciente de que voy a invertir a largo plazo, me lo tengo que plantear de manera diferente".

El pasado 1 de enero entró en vigor el reglamento comunitario MiCA que supone el establecimiento de una normativa que otorgará a los inversores cierto grado de protección cuando inviertan en criptoactivos. Regula por primera vez la emisión y prestación de servicios relacionados con criptoactivos, estableciendo normas uniformes para los emisores de criptoactivos y para los proveedores de servicios en relación con ellos. Esto hace pensar a los expertos que cada vez menos gente tendrá reticencias hacia estos productos. Javier indica que de por sí, las criptomonedas ya son "bastante seguras" porque "los 'blockchain' precisamente tienen implícito el control por parte de todos los miembros de la comunidad de todas las transacciones que se realizan, por lo cual, en sí, es un producto bastante seguro, pero encima además, esta normativa le ofrece mucha más seguridad y yo creo que va a hacer que vaya más gente cada vez sumándose a este espacio".

"Yo a mis clientes les digo que claro que pueden invertir en criptomonedas, pero sabiendo, insisto una vez más, que podemos sufrir una alta volatilidad y que en periodos puntuales de tiempo podemos ver pérdidas importantes, entonces hay que estar preparados para ello".

Depósitos a plazo fijo

"En la parte baja de la pirámide del riesgo, están los depósitos a plazo" dice Javier. "Son productos que dan muy poca rentabilidad, porque es lo que nos fija por así decirlo, el Banco Centro Europeo, pero que no tiene riesgo".

El BCE cerró diciembre con una nueva bajada de tipos. Considera que las condiciones de financiación están "relajándose", dado que las recientes bajadas de los tipos están reduciendo "gradualmente" el coste del crédito nuevo para las empresas y los hogares. El organismo tomará las decisiones sobre el precio del dinero basándose en la valoración de las perspectivas de inflación, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la variable subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria.

Esto provoca que los intereses que las entidades financieras 'paguen' a los clientes por dichos depósitos también bajen. "No va a afectar a los que ya los tengan contratados, pero cuando esos depósitos que tienen un vencimiento haya que renovarlos cada vez los vamos a renovar un tipo más bajo. Por lo cual, la gente que invierte en estos productos debe saber que su rentabilidad va a ir bajando según vaya pasando el tiempo", apunta el profesor.

Desde los depósitos a plazo hacia arriba hay "una escala de riesgos". Javier los va enumerando: "Bonos un poco más de riesgo, acciones más riesgo, materias primas más riesgos, y encima de todo, las criptomonedas que tienen un riesgo máximo, donde somos consciente de que podemos sufrir, insisto, grandes caídas, abruptas caídas. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos".

Letras y bonos del Tesoro

Sobre las letras, el experto nos da un apunte de cara a 2025. "Las letras siguen, por así decirlo, el patrón de los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo y entonces, con las letras, va a pasar lo mismo que con los depósitos. Cada vez que venzan las letras de los clientes y las vayan a renovar se van a dar cuenta de que el tipo que obtienen es menor que el que tenían antes y así hasta que el BCE siga bajando tipos. ¿Podemos volver a tener letras en torno al 1 o 2%? Sí, claro que sí, pero bueno, es la seguridad que tiene estos productos".

Oro

"El oro es un valor que siempre se ha considerado un poco como refugio. ¿Qué pasa? Que por desgracia, o desgracia económica, vivimos un momento donde la situación política es convulsa. Seguimos con una guerra de Ucrania, seguimos con tensiones en el Líbano, en Israel, ahora empieza el tema sirio. Entonces, siempre que hay alguna tensión, la gente va a tender a buscar refugio en esta materia prima, en el oro. Por lo cual yo pienso que el oro va a estar ahí siempre y además, cada vez más se utiliza como refugio por parte de los bancos centrales que tienen reservas y ¿dónde tienen sus reservas? Pues pueden tenerlas básicamente en divisas, pero si tú crees que pueda haber inestabilidad en las divisas, los bancos centrales cada vez invierten más en el oro. Por lo cual yo lo considero también un valor refugio para invertir, pero sí que le diría un poco a los inversores que no piensen que van a obtener grandes rentabilidades, para nada. Ni tampoco van a tener grandes sustos".

En definitiva, vemos que existen diferentes y numerosos instrumentos financieros para "sacar una rentabilidad a ese dinero". "Si yo voy poniendo dinero en una hucha, o en un colchón, voy a tener lo que ha aportado, pero no voy a obtener ninguna rentabilidad adicional por ese dinero. Entonces yo aconsejo que podemos hacer una 'huchita', pero que cada cierto tiempo, cada mes, cada dos meses... ir a la entidad financiera y decir: estos son mis ahorros, quiero que me los pongas a trabajar".

