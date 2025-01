Cómo evitar los gastos hormiga y ahorrar a final de mes

Superadas las rebajas tocará apretarse el cinturón. Una buena manera de ahorrar es eliminar los llamados gastos hormiga. Son esos pequeños desembolsos que hacemos inconscientemente, casi sin darnos cuenta y que al final de mes pueden suponer el 15% de nuestro sueldo. Nuestra economía se ve mermada poco a poco por ellos. A pesar de ser mínimos, pueden suponer un gasto de 100 a 200 euros mensuales.

Normalmente se incurre en este tipo de gastos cuando se paga con tarjeta. Por ejemplo, para comprar el café, el desayuno o comer fuera de casa. "Ahora nos vamos a por café", reconocen dos trabajadoras de Valladolid. "Vengo de tomarme dos cafés", asegura otra ciudadana de Sevilla. "Que sales y que ya estás fuera de casa... Pues ya desayunas o meriendas por ahí", comenta una residente en Valladolid.

También son gastos hormiga algunas compras cotidianas que hacemos y que no necesitamos. Como son cantidades muy pequeñas, no suponen un gran desembolso para nuestra economía en ese momento. Pero el problema es la acumulación de esos gastos. "Que si solo son dos euros o que si voy a comprar un detalle... Y al final te gastas más de la cuenta", reconoce residente en Sevilla. Y ojo, porque mirar escaparates y puestos puede ser otro peligro. "Al final siempre acabas comprando", reconocen varias jóvenes.

Los mencionados anteriormente, son algunos ejemplos de esta problemática imposible de percibir si no llevamos un seguimiento de nuestra cuenta del banco. Es conveniente hacerlo y detectar comisiones y subidas inesperadas. "Paso la tarjeta o paso el móvil y no me entero", aseguran varias residentes en Madrid.

Pasos para controlar estos gastos

Una vez que se hemos conseguido establecer qué gastos hormiga tenemos y cuáles son los gastos necesarios del mes, tenemos que revertir la situación paulatinamente.

Debemos definir los gastos fijos, es decir, aquellos que están relacionados con la luz, la casa o impuestos. Antes de ir al supermercado es recomendable hacer una lista de los productos que necesitamos y también debemos identificar los gastos innecesarios. Asimismo, debemos tener fuerza de voluntad y mantenernos fuertes para no comprar caprichos. Y es que con la llegada del Black Friday, la Navidad y las rebajas hay que aplicarlo más que nunca, ya que supone la época del año en que más se disparan los gastos hormiga.

El primer paso para evitar caer en los gastos hormiga es identificarlos y ser consciente de ellos, para decidir cuáles son esenciales y de cuáles podemos prescindir.

