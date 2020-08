Correos: Horario de verano y medidas de seguridad en las oficinas de Correos

Aunque los pedidos a través de plataformas online se han disparado en los últimos tiempos, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, más conocida como Correos, ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias y ha conseguido también convertirse en un punto destacado en el que realizar envíos y sobre todo recibir pedidos.

Por esto es importante estar al tanto de los horarios de las oficinas de Correos para no llegar tarde, o demasiado temprano, a realizar uno de los diversos trámites que se pueden realizar en estas oficinas. Además, en tiempos de coronavirus, hay que estar informados sobre las medidas de seguridad que se están aplicando en las oficinas de Correos.

Oficinas de Correos: ubicación y horarios

Actualmente existen más de 2000 oficinas de Correos repartidas en todo el país, por lo que ante tanta oferta una de las dudas más importantes, que surge habitualmente, tiene que ver con las horas de apertura y cierre de las oficinas.

Como norma general, la mayor parte de las oficinas de Correos de ciudades y pueblos suelen tener un horario estándar. Es decir, abren a las 08:30, y cierran a las 14:30 o 20:30 horas.

En lo que respecta a aquellas oficinas que se ubican en el interior de grandes superficies comerciales, el horario de estas suele ser el mismo que el que mantiene el centro comercial. De 10 a 22 horas.

Si por el contrario preferimos hacer nuestros trámites durante el fin de semana es imprescindible verificar que la oficina se encuentre operativa este dia. De ser así el horario suele oscilar entre las 09:30 y las 13:00 horas.

Ponte en contacto con Correos

Lo importante es que, encuentres donde te encuentres, podrás conocer y consultar los horarios exactos de apertura al público de la totalidad de las oficinas postales, así como saber dónde localizar las oficinas de la empresa por toda España, directamente en la pàgina web de la entidad.

Otra opción para poder solucionar cualquier consulta que surja en torno a la empresa pública de correos pasa por acudir a las redes sociales. Correos cuenta con una cuenta oficial en Twitter, creada especificamente para dar atención personalizada y al momento sobre cualquiera consulta. A través de @CorreosAtiende, el perfil de atención al cliente de Correos, serás atendido de lunes a viernes, en días no festivos, de 09:00 a 20:00 horas.

Medidas de seguridad contra el coronavirus en Correos

Para garantizar la prestación normal del servicio postal universal, cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad frente a la crisis del coronavirus establecidas para este periodo por las autoridades sanitarias, Correos pone a disposición de sus trabajadores material de protección para todos los puestos de trabajo, al igual que dispensadores de solución hidroalcohólica para los clientes que acuden a las instalaciones.

Correos, tal y como recoge en su página web: "está aplicando los protocolos y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias en referencia al COVID-19". A esto se añade que las principales premisas de la empresa pasan por garantizar la distancia de dos metros, evitar la saturación en oficinas, e instalaciones, y realizar la desinfección continua de todos los elementos, medios de trabajo y vehículos.

En el caso de la recogida de paquetes en los locales postales, no se plantean ningún tipo de medidas excepcionales más allá de acudir a la oficina realizando el uso adecuado de la mascarilla. A esto se suma un requisito que ya era necesario antes del confinamiento y es el de no olvidarse de llevar el carnet de identidad al llegar a la oficina de Correos, ya que no pueden proceder a realizar ninguna entrega si no se presenta un documento que verifique la identidad.