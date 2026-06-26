Correos busca trabajadores sin oposición para cubrir nuevas vacantes: este es el sueldo y los requisitos

Conseguir un trabajo estable sin pasar por una oposición no es habitual cuando se habla de Correos, pero su filial de mensajería Correos Express sí ha lanzado nuevas vacantes que permiten acceder a un puesto fijo de forma directa. Las ofertas, repartidas por varias ciudades, destacan por sus jornadas de mañana, salarios competitivos y unos requisitos que, en muchos casos, no van más allá de la ESO y una experiencia mínima.

Horarios, sueldos y ciudades de las ofertas de trabajo de Correos

Las oportunidades laborales están disponibles en ciudades como Bilbao, Granada, Algeciras, Lugo, Palencia o Mérida, entre otras. Los perfiles que busca la compañía se centran sobre todo en el área logística y administrativa, con puestos como mozo de operaciones, auxiliar de tráfico, personal de backoffice o carretillero.

Uno de los principales atractivos de estas vacantes es el horario. Muchas de ellas ofrecen jornadas intensivas de mañana, algo muy valorado por quienes buscan conciliar trabajo y vida personal. Hay turnos que arrancan a las 6:30 o a las 7:00 y finalizan en torno a las 14:00, mientras que en algunos puestos también se trabaja algún sábado en horario reducido.

En cuanto al salario, este depende del puesto y de la responsabilidad asociada. Las ofertas más habituales se mueven entre los 16.500 y los 18.500 euros brutos anuales, aunque algunos perfiles más especializados o con mayor carga de funciones pueden alcanzar cifras superiores.

Por ejemplo, uno de los puestos de auxiliar operativo y de tráfico ofrece un sueldo de entre 17.000 y 17.500 euros, mientras que algunas vacantes indefinidas en tráfico o gestión administrativa rozan los 18.500 euros.

Qué requisitos pide Correos Express

A diferencia de la empresa matriz, aquí no hace falta superar ningún examen oficial. El acceso se realiza mediante candidatura directa, como en cualquier proceso de selección privado.

Los requisitos cambian según la vacante, aunque hay algunos puntos que se repiten con frecuencia:

ESO, EGB o FP de grado básico

Experiencia mínima de 3 meses en funciones similares

Manejo de herramientas como Office 365

En algunos casos, certificado de carretillero

Se valora positivamente el nivel de inglés

Lo más llamativo es que no se exigen estudios superiores para la mayoría de los puestos, lo que convierte estas ofertas en una oportunidad interesante para personas con experiencia en logística, almacén o tareas administrativas.

Cómo enviar el currículum a Correos

El proceso para presentar la candidatura es sencillo y se realiza de forma online a través de la página web de la empresa.

Solo hay que entrar en el apartado “Trabaja con nosotros”, revisar las vacantes activas y seleccionar la oferta que mejor encaje con el perfil profesional.

revisar las vacantes activas y seleccionar la oferta que mejor encaje con el perfil profesional. Una vez dentro, el candidato debe pulsar en “presentar candidatura” y completar el formulario con sus datos personales, experiencia y documentación acreditativa.

y completar el formulario con sus datos personales, experiencia y documentación acreditativa. Es importante revisar bien toda la información antes de enviarla, especialmente el código del puesto y los certificados que justifiquen la experiencia o formación requerida.

y los certificados que justifiquen la experiencia o formación requerida. Tras completar el proceso, la empresa facilita un número de registro que conviene conservar.

Más allá de una oferta puntual, estas vacantes refleja

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