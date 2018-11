Consejos para el Día Mundial del Ahorro: es fácil con un poco de imaginación

En primer lugar, hay que organizar en qué vamos a preferir limitar presupuestos. Por ejemplo, en alimentación hay muchos trucos de los que te puedes beneficiar. Pero la salud hay que cuidarla; por eso, vemos necesario recordarte que hay que alimentarse equilibradamente y sin saltarse comidas. Se puede ahorrar en alimentos que no aportan nada positivo para tu bienestar, pero los demás consérvalos; no servirá de nada tener dinero sin salud.

En algo que sí podemos reparar es en la ropa. Nos la ponemos todos los días, es algo necesario en nuestra cultura y, encima, la publicidad nos bombardea hasta lograr que sintamos la necesidad de poseer una tendencia, un 'sin ese estilo no puedo salir a la calle'. Bueno, pues vence al márketing y refuerza tu personalidad-

Existen tres alternativas que se disfrutan más que la sensación de ponerte una prenda nueva. La primera, utiliza ropa de hace muchos años. Las prendas de nuestros padres, abuelos, tíos, o incluso las nuestras que tienen más de diez años, son tales obsequios dignos de obras de museo que te brinda el orgullo vestir una. Otra utilidad que le puedes sacar a tu ropa es reinventarla. Esos vaqueros que ya no tienen ninguna gracia, píntalos, rómpelos con gusto, pégales abalorios, crea una falda... Hay mil ideas y, si no, pregúntaselo a nuestro amigo Internet, que recopila infinidad de vídeos, blogs y páginas con personas muy hábiles que crean obras maestras reinventando su ropa. Además si no te queda como el video-tutorial, no te preocupes, las cosas que crea uno mismo las quiere sean feas o bonitas.

Y la tercera práctica consiste en quedar con tus amigos tras haber hecho limpia de vuestros armarios. Siempre te desprendes de algo y, antes de donarlo, puede interesarle a un amigo o amiga. Es una manera fácil de conseguir ropa gratis, y esa sensación es genial.

Otro aspecto del que no nos podemos liberar como seres sociales que somos, son los regalos. Y diréis: 'no hacen falta, demuestro mi amor con hechos'. Pues muy bien, pero no nos engañemos: de vez en cuando siempre aparece esa situación en la que te ves obligado a hacer un regalo. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé. Para ser tan pequeños, ¿por qué son tan caras sus cosas? No caigas en esa trampa. En un momento así, lo ideal es llegar con un regalo que alegre pero también que sea útil.

Para ello, te proponemos que crees una 'tarta' gigante con pañales. La estructura te dará libertad de agregar todo detalle o muñeco que desees. O crea una tienda 'tipi': solo necesitaras una tela grande, seis palos y los adornos que le adjuntes a la tela para darle una ambientación india. De esta manera regalas un pequeño mundo, que cabe en una habitación, donde los más pequeños podrán experimentar su imaginación e intimidad.

¿Qué pasa con los que cumplen años pero ya no son tan pequeños? Pues muy fácil. Las fotografías son la poesía visual del tiempo: crea marcos con ellas, velas con una foto en la cera, reutiliza tarros de cristal… Y no pongas límites a tu imaginación ni a los vídeos de manualidades que navegan por Youtube.

Uno de los ámbitos dónde más útiles son las manualidades es en el hogar; son de lo más prácticas para todos los espacios. Desde adornos artesanos, creación de muebles, espejos, utensilios de cocina y sus soportes, objetos de jardinería, reciclaje de materiales como sillas, tarros de cristal, botellas, latas, chapas, cartón… Es decir, si necesitas algo para tu hogar, antes de mirar cómo comprarlo, dedícale unos minutos a investigar la manera en la que puedas crearlo con tus manos. Fortalecerá tu autoestima por sentirte útil y tu bolsillo pesará más, que es nuestro objetivo.

Otro de los ámbitos en el que los ciudadanos perdemos dinero, es en el transporte. Sobre todo en gasolina. Si no puedes evitar coger el coche, encuentra personas que les convenga tu trayecto y dividiros el precio de la gasolina. Lo mejor, moverse en bici, patines o andando, y en su defecto transporte público. De esta manera tu bolsillo volverá a estar feliz y encima se sonreirá mutuamente con el planeta.

Hablando del planeta, a todos nos ha pasado sentir: primero lo mío y luego ya si me queda dinero lo dono. Bueno, este sentimiento puede resultar muy traicionero y convertirse únicamente en egoísmo puro. Por eso es imprescindible que recuerdes que muchas asociaciones, sean del ámbito que sean, aceptan 4 euros al mes muy agradecidos. Es decir, no hace falta tener mucho dinero para poder hacer donaciones, ni tampoco arruinarse por haberlas hecho.

La conclusión de este día es que: lo importante no se puede comprar. Así que ánimo a todos los lectores cuando se ponga manos a la obra con las propuestas, y que el dinero no os quite la felicidad.