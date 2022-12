El consejo de Esther Vaquero para esta Navidad: "Comprar como un rico y cuidar como un pobre"

Estamos enfilando ya la recta final hacia la Navidad, época consumista por excelencia. Y aunque dicen que este año gastaremos menos por la inflación, lo cierto es que el Black Friday y el Cyber Monday han funcionado. Cada vez se vende más.

Yo reconozco que es muy difícil escapar a tanta oferta y tanto reclamo, pero en los últimos años me estoy haciendo de la "resistencia". Si no necesito nada urgentemente y no compro nada, me digo a mí misma que ahorro un 100% en cada producto.

La Navidad tiene muchas cosas buenas. Les invito a disfrutarlas y a comprar responsablemente.

Hoy he escuchado un consejo que, en esta época de tanto usar y tirar, me quiero aplicar: comprar como un rico y cuidar como un pobre. Es decir, comprar cosas de calidad y cuidarlas, para que nos duren mucho.

No hay nada más sostenible, para la economía y para el planeta. Feliz Navidad.