Conducir sin manos y sin pies ya es posible en España

Ford se convierte en el primer fabricante de automóviles de España que permite conducir sin usar las manos ni los pies. Este sistema de asistencia a la conducción se llama 'BlueCruise'.

Un equipo de Antena 3 Noticias hoy lo ha podido probar junto a Fernando Luis Tovar, de Formación en Ford España. "Los radares y las cámaras monitorizan el tráfico", ha explicado. Se trata de un coche plagado de tecnología que permite una conducción semiautónoma.

Sin embargo, en la carretera no podemos relajarnos. La inteligencia artificial del coche no sustituye al humano. Debemos estar pendientes a la carretera en todo momento. De no ser así, el sistema nos pedirá que volvamos a tomar el control. Esta conducción solo puede usarse en tramos de la red de autopistas y autovías españolas en los cuales 'BluseCruise' está disponible.

Ha sido homologado por el Ministerio de Industria y por la Dirección General de Tráfico. Por lo que si la Guardia Civil nos ve circulando de esta manera por la carretera no habrá multa siempre y cuando vayamos atentos.

Es el primer vehículo que existe en nuestro país con estas condiciones. "Lleva ya un tiempo funcionando en Estados Unidos y Canadá y nos hemos tenido ningún problema", asegura Tovar. España se convierte así en el tercer mercado europeo en el que se introduce junto a Alemania y Gran Bretaña.

¿Quiénes pueden usar esta tecnología?

El fabricante automovilístico ha recibido la aprobación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), que permite una conducción sin manos en las autopistas y autovías españolas "con la vista en la carretera".

Los clientes que adquieran un Ford Mustang Mach-E a partir del 12 de octubre de 2023 podrán activar esta tecnología mediante suscripción. En un primer momento se ofrecerá una prueba de 90 días durante el primer año desde la compra del vehículo, y si tras este periodo los clientes desean activarlo, tendrán que pagar 24,99 euros mensuales.

El secretario general de Industria y Pyme, Francisco Blanco, ha mostrado su satisfacción por la homologación de esta tecnología de la compañía estadounidense, al tiempo que ha destacado el trabajo conjunto de la DGT y el Ministerio de Industria para homologar esta tecnología "casi por primera vez en la Unión Europea". "Esta tecnología llega gracias a las investigaciones, a las ganas y al esfuerzo de innovación de Ford, y también gracias a la colaboración del Gobierno de España", ha asegurado.