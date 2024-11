Cómo darse de baja de autónomo

Ser autónomo implica gestionar tu propio negocio, ya sea produciendo bienes o prestando servicios, y asumiendo la responsabilidad administrativa y fiscal de tu actividad. Según datos recientes, el número de trabajadores autónomos en España ha alcanzado los 3.344.771, un incremento del 0,38% respecto al año anterior. Este crecimiento refleja una realidad laboral cada vez más diversa y compleja, donde muchos optan por esta forma de trabajo.

Requisitos para darse de baja

Antes de proceder a dar de baja tu actividad como autónomo, es fundamental asegurarte de cumplir con ciertos requisitos. No tener deudas pendientes con la Administración es esencial; de lo contrario, no podrás realizar el trámite. Si eres administrador de una sociedad, deberás presentar una escritura pública que justifique tu decisión. Además, si has cotizado al menos un año para la prestación por cese de actividad, deberás presentar razones económicas que avalen tu baja.

Para formalizar la baja, es necesario acudir a dos organismos: la Seguridad Social y Hacienda. Aunque el proceso es relativamente sencillo, es recomendable tener un certificado digital para facilitar los trámites en línea.

Darse de baja en la Seguridad Social

-Online: si cuentas con un certificado digital, dirígete a la página web de la Seguridad Social.

-Navega a la opción correspondiente: accede a ‘Ciudadanos’ y selecciona ‘Afiliación e Inscripción’, luego ‘Baja en el RETA’.

-Completa el modelo: rellena el Modelo TA.0521 y sigue los pasos para confirmar tu solicitud.

Si no tienes un certificado digital, deberás acudir en persona a una oficina de la Seguridad Social, completar el mismo modelo y solicitar la baja.

Es importante considerar la fecha de tu baja. Actualmente, si solicitas la baja antes de fin de mes, deberás pagar la cuota de la Seguridad Social completa, aunque no hayas tenido actividad en algunos días del mes.

Darse de baja en Hacienda

Para darte de baja en la Agencia Tributaria, necesitarás presentar los modelos 036 o 037. Al igual que con la Seguridad Social, si tienes certificado digital, puedes hacer el trámite en línea:

-Ingresa a la web de Hacienda.

-Selecciona: ‘Censos, NIF y domicilio fiscal’. Luego, busca los modelos 036 o 037.

-Rellena el formulario: presta atención a la casilla 152, que indica la fecha de cese de actividad.

Recuerda que, a diferencia de la Seguridad Social, deberás liquidar tus cuentas fiscales correspondientes. Si decides darte de baja a finales de enero, tendrás que presentar la liquidación trimestral en abril, a pesar de que ya no tengas actividad.

El plazo para presentar la baja en Hacienda es de 30 días desde el cese de actividad, lo que te permite presentar los modelos de forma retroactiva en ciertos casos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com