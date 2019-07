La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación en profundidad a la multinacional estadounidense Amazon para aclarar si ha habido abusos monopolísticos en el uso de los datos comerciales de quienes venden sus productos a través de la plataforma online.

El expediente formal abierto por Bruselas servirá para aclarar si Amazon vulneró las reglas europeas en materia de competencia, por ejemplo en el modo en que utilizó datos sensibles de terceros obtenidos a través de sus 'marketplace' (o puntos de venta) o bien el tratamiento de los datos de los ganadores de la 'Buy Box' de la plataforma.

También examinarán en detalle el impacto en dicha selección del uso por Amazon de información sensible sobre los puntos de venta de los vendedores incluidos en el listado. La 'Buy Box' aparece de manera visible en el sitio de Amazon y permite a los clientes añadir directamente a su cesta de la compra artículos de un comerciante concreto, por lo que ganar esta ventaja resulta esencial para los vendedores, ya que al final la mayoría de las ventas pasan por esta transacción.

"La venta online ha aumentado las posibilidades de elección para los usuarios y la bajada de precios, debemos vigilar que las grandes plataformas no eliminen estas ventajas con comportamientos anticompetitivos", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Por ello, ha explicado Vestager, ha tomado la decisión de "examinar detalladamente las prácticas comerciales" de Amazon y su doble papel que juega la plataforma, como minorista y como punto de venta. Las reglas comunitarias no establecen plazos cerrados para la conclusión investigación, de la que el Ejecutivo comunitario ha informado no solo a Amazon sino a otros competidores y que si concluye en que la plataforma violó las normas europeas podría desembocar en una multa millonaria.