El comercio minorista no recupera las cifras de ventas de prepandemia: "Estoy teniendo ventas por el turismo"

El comercio minorista esperaba este año recuperar las cifras de ventas de prepandemia, pero no ha sido así. La inflación también se ha hecho notar en este sector que cada vez paga más. "Por la producción, tema energético también... Mis materiales han subido un 15%", asegura uno de los afectados.

Este sector representa el 12,7% del total de empresas en España y el 14% del total de establecimientos. La pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de alimentos y energía se notan ya en los bolsillos de los consumidores y esto se traduce en una reducción del presupuesto para los gastos no esenciales. Algo que también notan los propietarios de comercios minoristas.

Muchos de ellos se han visto obligados a adaptar las rebajas de este verano a la situación actual. Más gastos para el comerciante, menos rebajas para el consumidor: "Rebajamos lo que podemos". Y mientras que unos han podido limitarlas, otras no tanto: "Se ha notado, no hemos querido tocar precios, no nos atrevemos porque la gente está sufriendo lo mismo".

Muchos de ellos sobreviven en verano gracias a una misma razón, el turismo. "Estoy teniendo ventas por el turismo", confiesa uno de ellos.

Todos ellos tienen puesta la mirada en septiembre: "Ya veremos qué pasa en septiembre", señalan. Un mes en el que esperan recuperar la normalidad.

Subida de la inflación

Ya el pasado marzo, Christine Lagarde alertaba de la subida de un 7% de la inflación. Uno de los motivos de sus subida sería la guerra que se vive en Ucrania desde el pasado 24 de febrero. "Es probable que la presión sobre la inflación aumente. Rusia y Ucrania suponen el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y los precios del trigo son un 30% mayores a los del comienzo del año", dijo en su intervención de marzo, durante un foro en Fráncfort.

La representante de la BCE, Isabel Schnabel, también advertía de la subida de la inflación y la prolongación de esta en el tiempo, más allá del que se desea. La economista alemana defiende la importancia de los datos reales en las decisiones de política monetaria en el Banco Central Europeo, y por ello ha sugerido su posición favorable a que vuelva a actuar con decisión.