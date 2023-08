Cientos de viajeros siguen sin saber cuándo volarán a Cuba: "Esto nos fastidia por completo las vacaciones"

Después de varios días de espera, cientos de viajeros han podido viajar hoy a La Habana. En la Terminal 1 del Aeropuerto Madrid - Barajas, muchos de los afectados facturaban sus maletas. "Por fin podemos irnos", "hasta que no esté en el asiento no me lo creo", cuentan al equipo de Antena 3 Noticias. El vuelo ha salido este miércoles a las 15:30 horas. La mayoría viajan por vacaciones. Lo tenían todo planeado y "esto supone días perdidos", explican.

Sin embargo, continúan los problemas en la compañía Iberojet. A pesar de que los viajeros afectados han podido viajar reubicados en un avión, esta tarde otro vuelo ha sido cancelado. "No me han dado ningún motivo, no he recibido ningún email, el vuelo está cancelado y yo he hecho aquí la cola para facturar", nos cuenta Raúl, uno de los afectados.

Los pasajeros del avión que salía a las 17:30 horas, han llegado al aeropuerto y no les han dejado facturar las maletas. Cuando han ido a la oficina de la compañía, los motivos de la cancelación han sido muy variados: "A mi me han dicho que ha caído un rayo en un avión y a otros que están reubicando a los pasajeros que llevan sin poder viajar varios días".

Mucha decepción entre los pasajeros. "Al final una mala gestión te fastidia las vacaciones", nos cuentan. Hemos visto a varias personas poner reclamaciones, no han recibido dicen ningún mensaje por parte de la compañía. Ahora mismo están en un hotel, a la espera de poder viajar cuánto antes. "Es una situación provocada por ellos, por el ansias de vender, vender y vender", explican.

Aleris iba a ver a su familia después de meses: "quiero volar cuanto antes, para eso lo pagué ". Se iba una semana, lo tenía todo planeado y a partir de hoy se le van restando días. Nos cuenta que está enfadada, que es "un viaje que no es barato y menos en esta temporada". Como ella, muchos viajeros están confusos, no entienden los motivos y esperan poder viajar cuanto antes.