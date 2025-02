Cien días después de la Dana, el Gobierno solo ha entregado un 12,5% de las ayudas aprobadas

Cien días después de la Dana miles de valencianos están pasando graves dificultades económicas. De las ayudas prometidas por el Gobierno solo han llegado un 12% y de la Generalitat un 37%. Además, hoy el juzgado pide más datos: quiere saber quién envió el SMS de alerta, y quiere más detalles sobre el caudal del Barranco del Poyo. El auto señala que "se constata" un desconocimiento por las víctimas del "altísimo riesgo en el que se encontraban".

La tienda de Carmina en Algemesí está hecha una ruina, siguen saliendo grietas. "Mira cómo está explosionando toda la pared. Todo destruido. Después de limpiar y limpiar tres meses vemos cómo están abriéndose las grietas. Arriba vivo yo. Y ahora de toda la tienda solo me va un enchufe", nos cuenta. Pero ha abierto como ha podido porque tiene que pagar las deudas "he comprado un poco de género y estoy comiendo y pasando con eso". Justo el día antes de la Dana acababan de recibir el pedido con la ropa de toda la nueva temporada, ropa de marca en la que habían invertido mucho dinero. "Toda la ropa que se ha ido yo tengo que pagarla", dice con resignación. Cuando cobre la indemnización del seguro no le dará ni para pagar la mitad de los destrozos.

Atrapados en casa porque el ascensor no funciona

En muchos edificios el problema es que siguen sin ascensor. 100 días después esta comunidad de Benetússer todavía no lo tiene, no funciona y son muchas plantas para subir y bajar a pie. 50 familias sufriéndolo, familias "que tienen niños, vecinos que son dependientes, gente mayor. Ha habido vecinos que se han tenido que mudar", nos cuenta Luis Miguel, uno de ellos. Siguen a la espera de que arreglen los ascensores. Algunos están atrapados en sus casas y llevan sin salir a la calle desde hace tres meses. Dicen que les genera "inquietud y ansiedad".

En Alfafar encontramos a Dora y Luciano, siguen viviendo en habitación de apenas 3 metros cuadrados hasta que terminen de arreglar su casa. Dora nos la enseña: "la cama hace de silla porque a veces está aquí mi nieto. En el baño friego los platos". Les dan comida. "Todavía estamos cogiendo comida porque no podemos cocinar", asegura. Muchos afectados siguen sin recibir las ayudas: "del coche y de la casa todavía no hemos aún cobrado", nos dicen. Y aún sacando barro de los edificios. De hecho, vemos en las calles camiones desatascando garajes anegados.

El juez pide más documentación

Mientras, la jueza de instrucción ha vuelto a requerir a la Generalitat el nombre de la persona que tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la dana el pasado 29 de octubre. También ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron.

Además, se ha requerido a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como "sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas" durante esa fecha.

Señala la jueza en su auto que se ha constatado un desconocimiento por parte de las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo.

