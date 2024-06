El calvario de los vecinos que viven rodeados de pisos turísticos: "No se puede descansar y no hay seguridad"

Esther vive en Barcelona. Cuando se asoma al balcón, mire donde mire, hay pisos turísticos. Vive rodeada de ellos. "Les decimos, por favor tenemos que descansar. Hacen ruido y fiestas hasta las tantas de la madrugada. Llevamos muchos años así", explica esta vecina del centro de la capital catalana.

No es un caso aislado. En algunos barrios no hay bloque sin al menos una vivienda de este tipo. "Hemos tenido que llamar a la policía más de una vez", nos explica Yolanda, vecina del barrio madrileño de Lavapiés. No descarta tomar medidas junto con el resto de propietarios para hacer frente a esta situación.

De hecho, hay varias comunidades de vecinos que ya han dado el paso. Es el caso de los propietarios que viven en el mismo edificio que Manuel, quien ejerce de presidente de la comunidad. "Ante la amenaza de que se pudiese instalar algún piso turístico, hemos decidido cambiar los estatutos para que no puedan hacerlo. Rompen la armonía". Es la misma justificación que nos expone Alberto, que vive en el centro de Barcelona: "No queremos un piso turístico en el bloque. Queremos saber con quién vivimos, es un tema de convivencia". Según el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, en el que se trata este tema, la modificación de los estatutos requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios.

No obstante, según José María Gallardo, portavoz de los Administradores de Fincas, la norma se aplica en diferentes sentidos. "Algunos registradores admiten el cambio de estatutos con 3/5 partes de los propietarios de acuerdo. Otros, exigen la unanimidad". Por ello, considera que hacen falta medidas eficaces que permitan solventar estas situaciones.

Las viviendas vacacionales, la opción favorita de los turistas

Un grupo de jóvenes extranjeros, procedentes de Inglaterra, disfrutan de su tercer y último día en Madrid. Durante su estancia en la capital española, se han hospedado en un piso turístico del barrio madrileño de La Latina: "Es mucho más barato y la calidad del servicio es parecida a la de los hoteles".

En un contexto de precios al alza, los hoteles son inaccesibles para muchos. La opción de los pisos turísticos no deja de popularizarse y es cada vez más demandada. Por tanto, este tipo de viviendas no dejan de emerger, especialmente en los barrios céntricos de las grandes ciudades.

