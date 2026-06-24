El boom de los murdokus, el pasatiempo de moda en España que combina lógica y asesinatos

El murdoku se ha convertido en el juego de acertijos más buscado de los últimos días. Se trata de un pasatiempo que simula a los sudokus, con la diferencia de que en lugar de números hay personajes. En concreto, posibles "asesinos". El jugador, a modo de detective, debe resolver cada caso y encontrar quién de todos los sospechosos es el responsable.

El juego tiene hasta 80 acertijos y va subiendo de nivel a medida que el jugador avanza. Cada página es un nuevo caso que se desarrolla en estancias diferentes de casas, hoteles o restaurantes, entre otros lugares. A través de la lógica, este juego propone volver al "papel y boli" y dejar a un lado los dispositivos electrónicos.

"La gente viene a propósito a por él, está triunfando", asegura Eloisa Faltoni, gestora cultural de la librería Alibri de Barcelona. Tanto es así, que las ventas se han multiplicado y tienen numerosas reservas para hacerse con un murdoku.

Algunos usuarios con los que ha podido hablar Antena 3 Noticias explican que es un juego "original" que te reta a avanzar y a resolver los casos.

Juegos con beneficios para nuestra mente

Salud Porras, profesora de psicología de la universidad Abat- Oliba- CEU, explica que este tipo de juegos resultan muy interesantes y beneficiosos para nuestra mente. "Nos hacen pensar", asegura, y recuerda que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar.

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