Belinda abre su primer taller de tuneado de coches con 21 años

Belinda tiene 21 años, ha estudiado administración y finanzas, además de mecánica, y ahora emprende una nueva y emocionante aventura, un sueño que ha tenido desde hace tiempo. Abre su propio taller, ByCar, en Lugo, en la antigua concesionaria Renault. Con solo 21 años, lleva ya un recorrido laboral extenso y variado, desde modelaje hasta hostelería. Eso sí, en el mundo del motor ya tiene también experiencia considerable: en los últimos tiempos se ha dedicado a la compra-venta de coches, las importaciones y las pujas. Su experiencia es tan diversa como enriquecedora.

El lema de su empresa es 'el coche de tus sueños al precio de tu bolsillo', ya que, según explica la joven emprendedora, "yo lo que quiero es que todo el mundo tenga el coche que siempre ha deseado y como lo quiere". De hecho, dice entre risas: "Como si me lo piden con vinilo de rosa fucsia, yo se lo hago sin problema". El proceso de su negocio funciona de ese modo: le dices a Belinda qué coche quieres y cómo lo quieres, y ya ella se encarga de encontrar el modelo, comprarlo y personalizarlo al gusto del cliente.

Belinda tiene varios coches en su colección personal, pero el primero que tuvo es un Alpha Romeo que ella misma personalizó cuando lo adquirió antes de sacarse el carnet. Tiene purpurina por dentro, está pintado de negro y el brilli-brilli es el principal protagonista de su interior. Es un coche que refleja su estilo y pasión por el detalle.

"Hay gente que me dice que ojalá sus hijas sigan mi camino"

Por esto último, su glamour, su juventud, ser una mujer y ser muy femenina, Belinda a veces se encuentra con prejuicios y malos comentarios. "Pero yo me quedo con los buenos", explica con una actitud positiva, "hay gente que me dice que ojalá sus hijas sigan mi camino". Y es que Bely, como la llaman cariñosamente sus allegados, se pone sus uñas postizas y sus tacones cuando no trabaja; pero en el taller no le faltan ni el mono de trabajo ni las botas de seguridad. Así que sí, claro que se puede ser femenina y dedicarse al mundo del motor sin ninguna contradicción.

Belinda supo desde pequeña que este era el camino que quería seguir. "Me gustaba jugar con las cosas pequeñitas y, al final, un coche tiene muchas cosas y mecanismos que se pueden ajustar", comenta entre risas la joven, que tiene orígenes ingleses por parte de padre. Para ella, abrir este taller es cumplir el sueño de su vida y la materialización de su pasión por los coches.

Su debilidad son los vehículos clásicos, aquellos que casi no quiere tocar porque "son verdaderas joyas que están ya bien así, tal como están". Pero tunea coches de todos los tipos, los personaliza y los modifica para satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes. Su próximo coche quiere que sea el de sus sueños: un Maserati GranTurismo.

Así que no, ni las empresas son cosas de los mayores ni el motor y la mecánica son cosas de hombres. Para demostrarlo, Belinda es un gran ejemplo.

