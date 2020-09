Becas MEC 2020-2021: Guía completa de la convocatoria general, requisitos y cómo solicitar la beca

Cada verano se abre la convocatoria de las conocidas como becas MEC, las ayudas para estudiar que convocan desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional para apoyar a la formación en España. Estas subvenciones se destinan principalmente a alumnos de estudios postobligatorios pero hay diferentes niveles. Te contamos todo lo que debes saber sobre las becas MEC 2020-2021: quién puede solicitarlas, plazos, requisitos y cómo solicitarlas.

¿A quién va dirigida?

Nos encontramos con dos tipos principales de becas MEC para alumnos de estudios no obligatorios: universitarios y no universitarios. Las ayudas para niveles no universitarios se pueden solicitar si el estudiante se ha matriculado en:

- Bachillerato.

- Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior.

- Cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional.

- Enseñanzas artísticas: profesionales y superiores.

- Enseñanzas deportivas.

- Estudios religiosos superiores.

- Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales.

En el caso de las becas MEC 2020-2021 para estudiantes de niveles universitarios, se pueden pedir si se está matriculado en el curso de de acceso a la universidad para mayores de 25 años y en títulos de grado y de máster. Se incluyen los centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil y también los créditos complementarios o complementos de formación para acceder u obtener el título de máster o grado.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para solicitar la beca MEC hay que cumplir con tres tipos de requisitos: generales, académicos y económicos. Los requisitos generales incluyen ser español o tener nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea y no haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la ayuda para estudiar.

Los requisitos académicos varían de un curso a otro pero, como norma general, piden tener una nota media de, al menos, 5 puntos en el último curso que se haya estudiado, no repetir y matricularse en el curso completo (para no universitarios) o en un mínimo de 60 créditos (en el caso de enseñanzas universitarias).

Los requisitos económicos para las becas MEC implican también el estado de la unidad familiar en el ejercicio fiscal del año 2019. Se tienen en cuenta los ingresos, el patrimonio, los rendimientos del capital, las ganancias patrimoniales y los inmuebles que posea la familia. Si se superan los límites que se han determinado por parte del Ministerio, conocidos como umbrales de renta, no se tendrá derecho a recibir la subvención. Hay que cumplir con los tres tipos de requisitos para recibir la beca MEC.

¿Cuándo y dónde se pueden solicitar las becas MEC?

El plazo para solicitar una beca MEC está abierto desde el pasado 9 de agosto. En el caso de las ayudas para estudios universitarios, puede hacerse hasta el día 15 de octubre. Los alumnos de los otros niveles (Bachillerato, FP y otras enseñanzas) tienen de plazo hasta el 1 de octubre.

En ambos casos, la solicitud se debe presentar de forma online desde la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Tan solo hay que registrarse creando un usuario y contraseña (en caso de que hayas realizado la solicitud en años anteriores, sigue siendo válido el mismo identificador) y completar todos los datos que se solicitan en el formulario. Al finalizar, basta con descargar el justificante. Solamente en determinados casos, la Unidad de Becas correspondiente puede solicitar la presentación de documentación.