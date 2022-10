'La beata' de Valle de la Serena, acusada de estafar y dejar sin dinero a los vecinos que confiaron sus ahorros en ella

En Valle de la Serena, Badajoz, viven poco más de 1.000 habitantes, la mayoría confiaban su ahorros en la única oficina bancaria de la localidad, en especial a Pili, la empleada bancaria que presuntamente habría estafado a decenas de ellos. Según denuncian los vecinos, Pili, también habría cogido el dinero de los clientes para meterlo en préstamos que ellos no autorizaban, que ni si quiera sabían que existían. Esa era la forma de operar que habría puesto en marcha 'la beata'.

"A Dios rogando y con el mazo dando", es el refrán más repetido entre los vecinos estafados. Porque recuerdan que 'Pili' era famosa en el pueblo por ir a misa, por visitar a los santos y vestir a las vírgenes de la iglesia de Valle de la Serena. Una vida dedicada en cuerpo y alma a la fe que hacía que muchos vecinos vieran con buenos ojos a la mujer y confiaran los ahorros de toda una vida en ella, en 'la beata'.

Pero ahora dicen que es una pecadora y que se ha saltado el séptimo mandamiento: "No robarás".

Antena 3 Noticias habla con 'la beata'

"No me he llevado ni un duro"

En la redacción de Antena 3 Noticias, hemos podido hablar con 'la beata', ella se aferra a su fe para decir que no tiene el dinero, asegura que "no me he llevado ni un duro". Si reconoce que actúo mal sin querer, que hizo una mala gestión al pedir préstamos a los vecinos. Reconoce que las operaciones salieron mal y pide perdón a todos.

Ella quiere que los vecinos recuperen ahora su dinero, que el banco avale el fallo y que todo se quede en paz.

75 personas afectadas

Entre los afectados hay personas mayores o con bajos recursos, pensionistas que reconocen que ahora casi no tienen dinero para comer y que llegan justos a fin de mes. Una de las afectadas asegura que Pili le había abierto cuatro préstamos en el banco, alguno de ellos rozaría cifras de 30.000 euros.

Ellos han perdido su dinero, y ahora, dicen, no están dispuestos a pagar esa deuda porque dicen que no es suya. El banco responsable de esa oficina, reconoce que hay 75 personas afectadas por esta estafa opaca, y asegura que ya han devuelto su dinero a 55 de ellos, cifras que ascienden a más de 300.000 euros.