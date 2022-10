La estafa de los alquileres fantasma, qué son y cómo evitarlos

La búsqueda de piso puede ser un proceso estresante y muy frustrante. Por eso, cuando por fin encontramos uno que se ajusta a nuestras necesidades y, además, a un precio muy atractivo, las ganas de hacernos con él pueden jugarnos una mala pasada.

Es el caso de Alfonso (nombre ficticio). Él y su mujer estaban buscando un piso a través de un famoso portal de internet. "Vimos un piso que podía interesarnos. Vimos las fotografías y reunía las características que nosotros estábamos buscando." Inmediatamente se pusieron en contacto con el supuesto arrendador, que les dijo que solo se comunicaba por mensajería instantánea y que, debido al alto volumen de solicitudes, necesitaba sus cartas de pensiones y sus DNIs. Cuando el matrimonio solicitó poder visitar primero el inmueble, se les comunicó que, precisamente la documentación era para realizar un estudio de solvencia y seleccionar a los candidatos para las visitas.

Fue así como cayeron en la trampa de los alquileres fantasma. Pisos que no existen o tienen otro propietario y que se suben a portales de alquiler a un precio muy bajo para captar al mayor número de personas posible.

Con esta excusa, los presuntos estafadores engañaron a decenas de personas, que mandaron su información personal a un correo en el que aparecía el nombre de una correduría de seguros. "Todo el equipo atendía llamadas", cuenta Mercedes Robles, directora general de Arrenta. "Sabíamos que habían colgado un nuevo anuncio porque nos llegaban llamadas en masa. Algunas eran para asegurarse antes de mandar la documentación, pero la mayoría, eran para decirnos que nos habían mandado toda la información y no habíamos respondido".

Precisamente, la principal característica de este nuevo tipo de estafa es que lo que se busca es la captación de datos personales porque con ellos pueden sacar dinero de las cuentas, pero también suplantar la identidad para cometer otros delitos.

La Policía pide a los afectados que denuncien los hechos, aunque hasta que los presuntos estafadores no hagan uso ilegal de los datos no cometen ningún delito, y aconsejan que nunca compartamos nuestros datos sin haber visitado antes el inmueble. Tampoco deberíamos fiarnos de precios muy por debajo del resto de la oferta y de correos electrónicos no corporativos. Pero, si aun así seguimos teniendo dudas, siempre podemos solicitar al Registro de la propiedad el nombre del verdadero dueño del piso.