Barcelona mantiene en pie el Mobile World Congress pese a la alerta por coronavirus

Sony y NNT han sido las últimas en anunciar que no acudirán al Mobile World Congress de Barcelona debido a la alerta sanitaria mundial por coronavirus. Amazon, Nvidia, Ericsson y LG son las empresas que completan esta lista. La cita, que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero, están protagonizada por las fuertes medidas de seguridad: no podrán entrar quienes vengan de la zona cero del virus, tampoco quien no esté ya fuera de China. Pedirán certificados de salud y se realizarán controles de temperatura.

Sin embargo, las autoridades mantendrán el World Mobile Congress: "No hay ningún motivo para que el Mobile no se celebre", aseguró el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, afirmó que "a día de hoy no existe una emergencia sanitaria en el país, no hay un control de fronteras. En la península no hay ni un caso detectado". Y desde el Ministerio de exteriores se ha hecho llamamiento a las empresas y aseguran que se han tomado las medidas necesarias para que pueda celebrarse el Mobile World Congress.

No obstante, la renuncia de algunas empresas a acudir a la cita provocará pérdidas económicas ya que se han producido cancelaciones en apartamentos y hoteles. En juego están las cifras: 110.000 personas, 2.400 empresas de 200 países y el poder generar una factura de casi 500 millones de euros.