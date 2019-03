La autoridad fiscal publicará un informe sobre las comunidades que no cumplieron el déficit

Arranca en España la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su labor es analizar el estado de las cuentas públicas.

No tiene capacidad sancionadora pero sí elementos suficientes para ensalzar la transparencia. Su primer trabajo será un informe del objetivo de déficit de las 6 comunidades que no lo cumplieron el año pasado. Incluirá recomendaciones sobre los gastos y los ingresos de cada una de esas autonomías. Si no cumplen tendrán que explicar en público por qué no lo hacen.

Todo será revisado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Airef, además de emitir informes, podrá opinar. Además, este mes lo hará, por primera vez, sobre el objetivo de déficit máximo del 3% y de deuda pública del 60%.

A finales de año la Airef deberá preparar informes sobre las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado, de las Administraciones Públicas, y opinar una revalorización de las pensiones.