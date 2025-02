El auge de los Baby Showers en España: "Hay más gente de la que pensamos que lo pide todo"

Lo confirman quienes conocen bien el sector. Lo que antes era una simple reunión íntima, hoy se ha convertido en un evento cada vez más elaborado y ambicioso.

Kat Gómez, responsable de Decoraciones Kat, explica que en Galicia, aunque el fenómeno está comenzando a arraigar, los precios de estos eventos pueden ser sorprendentes.

Para Kat, la clave está en tener claro el tipo de celebración que se desea crear. "Hay quienes buscan algo más sencillo, en casa, pero también los hay que quieren sorprender a todos, en un espacio exterior. Este tipo de eventos se caracterizan por la búsqueda de sorpresas y detalles únicos. Y no sólo los padres reciben regalos: los invitados también tienen su obsequio", asegura.

Lucía Piñeiro, gerente de la empresa Bico de Amor asegura que "hoy puedes encontrar baby showers que van desde algo muy sencillo, con decoración de globos y un pequeño catering familiar en casa, hasta celebraciones completamente personalizadas que incluyen música en vivo, fotógrafos, catering gourmet, grabación de vídeo y hasta drones para captar los momentos especiales. Los precios varían drásticamente y pueden alcanzar los miles de euros".

"Aquí los padres pueden gastar entre 300 euros y casi 2000 euros en un baby shower, aunque en algunas comunidades como Madrid o Barcelona, los precios pueden alcanzar los 4000 euros de media o incluso superarlos. Dependiendo de lo que se quiera, las opciones son muy variadas", apunta Kat Gómez.

Mónica Da Silva, decoradora de la empresa de eventos Chaladura, apunta que hoy en día en las celebraciones "ya no hay ABC". Lo importante es que los clientes vivan una experiencia. "Hoy, por ejemplo, puedes encontrar una fiesta temática para anunciar el nombre del niño o tatuadores en bodas".

"La tendencia actual es crear eventos con una narrativa propia. Hoy no sólo quieres un vídeo". Pablo Cacheda, gerente de la empresa audiovisual Vodiñas con V, también confirma que la variedad de solicitudes es infinita.

Hoy por hoy todo se celebra, "desde la fiesta de anuncio de embarazo, la revelación del sexo, la baby shower, hasta el bautizo", asegura Mónica da Silva. "La tendencia, por ejemplo ahora, son los cumpleaños, se celebran de una manera más espectacular que antes, curiosamente, lo que empieza a caer son las comuniones". Pero en compensación surgen las "no comuniones". "Cuando tu hijo no hace la comunión, para que no se quede sin fiesta, ya hay padres que organizan un evento similar, pero sin la parte religiosa", añade Mónica.

Y es que todos los agentes del sector coinciden, el fin es el mismo: la excusa es la celebración. Y cada vez más a lo grande: "Hay mucha gente que lo pide todo, y son más de los que pensamos", concluye Pablo Cacheda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com