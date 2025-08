El reto de encontrar trabajo a partir de los 55 años: el 61% de parados sénior lleva más de un año intentándolo

Eva tiene 55 años y es natural de Agramunt, en Lleida. Tras quedarse sin empleo y agotar los dos años de paro encontró trabajo en su pueblo, en la cadena de montaje de una fábrica de turrones durante una campaña de verano. Al año siguiente le volvieron a llamar para un contrato fijo, y tras cuatro años trabajando en producción, Eva pidió un cambio: "Siempre me ha gustado la administración. Lo comenté y me dijeron que sí, que me formarían. Ahora llevo el stock de producto acabado y estoy muy contenta", asegura Eva.

Aunque ella ha tenido éxito en su reinserción laboral, quien se queda sin trabajo a partir de cierta edad corre un alto riesgo de no volver a encontrar uno. El paro sénior es el que afecta a los mayores de 50 o 55 años, y se caracteriza por ser de larga duración, ya que el 61% de parados sénior tarda más de un año en encontrar trabajo. A pesar de que actualmente la tasa de paro en nuestro país está al mínimo desde 2008, este grupo de edad apenas ha reducido un 0,1% su cifra de desempleados en el último año.

2 de cada 10 parados tienen más de 55 años

Según la última Encuesta de Población Activa, en España hay más de medio millón de mayores de 55 años sin empleo. Y, dentro del total de parados, este grupo es de los más numerosos: son dos de cada diez.

Una de ellos es Elisenda, que tras décadas siendo administrativa, la última empresa en la que trabajaba quebró y ahora le está costando encontrar ofertas. Lleva cinco meses buscando sin éxito, ya que, confiesa, en muchos procesos le han descartado por su edad.

Sin embargo, hay empresas que apuestan por el talento sénior. Es el caso de la fábrica de turrones en la que trabaja Eva, en Agramunt. Su directora de operaciones, Núria Briansó, asegura que no discriminan por edad en la búsqueda de sus perfiles: "A su edad tienen mucha experiencia y buscan estabilidad. Esto es un valor añadido porque ayudan a los perfiles más jóvenes en su formación práctica", comenta Núria.

Iniciativas de RSC para impulsar el talento sénior

Además, existen iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa dirigidas a la reinserción laboral de este colectivo, como por ejemplo la que impulsa la consultora de recursos humanos ISPROX. "Aquí les asesoramos y les damos herramientas para mejorar su empleabilidad", asegura Sergi Martí, su cofundador. Y sostiene que les ayudan a buscar ofertas que se ajusten "a su próximo reto profesional".

Este año han participado cerca de 150 personas en la tercera edición de la iniciativa 'Impulso Sénior'. Con todo y con esto, los expertos alertan de la alta tasa de paro de este colectivo en España, ya que 1 de cada 5 desempleados con más de 55 años en Europa se encuentra en nuestro país.

