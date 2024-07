El aceite de girasol desbanca al aceite de oliva en la cesta de la compra de los consumidores españoles

El aceite de oliva empieza a dejar de ser el producto estrella en la cocina de muchos hogares españoles. El alto precio que está alcanzando el virgen extra lo convierte en un producto casi prohibitivo, en muchos supermercados supera los diez euros el litro. Esto supone una brusca subida de precio, más de un 60% en el último año.

Este es el motivo por el que muchos consumidores, cuando van a hacer la compra, terminan decantándose por la de girasol, una vez que llegan a la estantería del aceite. Este producto ha llegado a superar la venta en un 33%. Para muchos consumidores, el aceite de oliva se ha convertido en un producto de lujo que no se pueden permitir, así que no les queda otra que llevarse la de girasol, porque cuesta mucho más barata.

Le preguntamos a Magy, a la que hoy acompaña un equipo de Antena 3 Noticias a hacer la compra. Tiene dudas a la hora de elegir, pero cuando llega a la estantería decide coger la botella de aceite de girasol: "Siempre he comprado de oliva, porque es bastante más sana. Además, cuido mucho mi alimentación, pero me resulta imposible pagar tanto. Si compro aceite, no puedo pagar otras cosas".

Descenso de las ventas de aceite de oliva

Las ventas de aceite de oliva han caído casi un 18%, pasando de las 134.000 toneladas a 110.477 toneladas. Y si nos centramos el virgen extra, una de las más demandadas siempre por el consumidor, las ventas han caído más del 20%, hasta los casi 50 millones de litros.

Esto repercute, directamente, en el aumento de la de girasol: se han vendido unas 160.000 toneladas. Los vendedores en el súper aseguran que ellos también han notado cómo cada vez tienen que reponer menos aceite virgen extra de oliva en las estanterías. "Incluso no podemos quitarle el ojo de encima, porque a veces suelen desaparecer las botellas", señalan desde el establecimiento.

Con esta diferencia de precio, casi podemos decir que el famoso 'oro líquido' comienza a desaparecer de la cocina de muchos hogares españoles: "Con estos precios, asegura Magy, cada vez resulta más difícil aderezar los platos del menú diario en casa".

