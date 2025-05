Ni 24 horas: así desaparecen los pisos de alquiler en tiempo récord

Desaparecen. Vuelan. Se los quitan de las manos. Los anuncios de alquileres no duran ni un día en los portales inmobiliarios de internet. Lo comprobamos: llamamos al azar a una inmobiliaria que ha publicado un piso en Aranjuez (Madrid) hace un par de horas. "No te quiero engañar, ya he atendido a unas 20 personas. Incluso tenemos ya la documentación para que pasen el seguro de impago", nos dicen al otro lado del teléfono.

Y no les sorprende. Es el día a día de agencias inmobiliarias y particulares que tienen sus viviendas en el mercado del alquiler. Otro inconveniente que sumado a los elevados precios actuales hacen que encontrar vivienda sea misión casi imposible.

Los anuncios no duran ni 24 horas

De hecho, el 14% de las publicaciones en portales inmobiliarios se retiran antes de las 24 horas. A veces no da tiempo ni a llamar, así nos lo cuenta una vecina de Málaga que ha sufrido esta situación "no tienes tiempo ni de reflexionar porque te lo quitan". Y ya ni hablamos de ir a verlo "tenía una entrevista con 20 personas antes que yo", nos confiesa otro malagueño.

¿Dónde se alquilan antes?

Según en qué zonas el porcentaje de viviendas que se alquilan en las primeras horas se dispara. Según Idealista, la ciudad de Girona es la que tienen un porcentaje de alquileres exprés más elevado, "ya que el 47% de las viviendas que se alquilaron en la capital gerundense no duró siquiera 24 horas en idealista, mientras que en Lleida fueron el 36%.

Le siguen las ciudades de Ávila, Burgos y Zamora (27% en los 3 casos) y a continuación están Ceuta, Guadalajara y Teruel (25% en las 3 capitales)". Sin embargo, las únicas ciudades en las que este fenómeno se sitúa por debajo del 10% son Cáceres (5%), Badajoz (7%), Segovia (8%), Logroño y Santander (9% en ambos casos).

