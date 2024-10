La vivienda, tercer problema para los españoles según el CIS: "Hay que subir el sueldo y bajar los alquileres"

El alquiler o la compra de una vivienda preocupa y mucho. Los sueldos no llegan. Sobre todo, a los jóvenes. Un joven cuenta a Antena 3 Noticias que "está todo muy caro", otro que "además de caro las condiciones que te exigen son muy duras" y otro que "un alquiler en Madrid no baja de los 800 euros". La única salida y la más utilizada es compartir piso.

Otra entrevistada explica que "una habitación puede estar entre 300, 400 o 700 euros". Otro chico dice que "lleva compartiendo 4 años piso y está ganando lo que considera bastante dinero", y otro chico que "se tiene que vivir con compañeros, amigos o pareja".

Controlar el precio de los alquileres o ayudas estatales, son las medidas que proponen. Un joven pide que el gobierno ponga un límite para los alquileres, otro que el Gobierno ayude, subiendo los sueldos y baje los alquileres. Otro joven pide que se bajen el precio de los alquileres y se dé ayudas a las personas que las necesiten. Y una chica dice que hay que mantener el precio máximo de alquiler.

El sindicato de inquilinas e inquilinos, además de manifestaciones y concentraciones, quiere una huelga de alquileres. Medida que, en la calle, la mayoría no ve conveniente o útil.

Un joven explica que "no es un delito, pero no lo veo factible", otro asegura que "se formaría la mundial", una chica dice que "hay que pagar, es obligatorio pagar" y un chico que no cree que cambien las cosas, "pero que lo hagan que no paguen el alquiler"

Según el CIS, la vivienda se ha convertido en el tercer problema para los españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com