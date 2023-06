15.000 ovejas están atrapadas en el Valle de Alcudia (Ciudad Real) por un brote de viruela ovina

Unas 15.000 ovejas están atrapadas en la zona de Alcudia, en Ciudad Real. Sus propietarios son pastores nómadas que ahora quieren volver a sus tierras, pero a los que las autoridades no se lo permiten debido a la viruela ovina.

"Estoy en Ciudad Real. Estoy atrapado por la viruela ovina, no nos dejan salir", relata Eduardo del Rincón. No puede volver a su casa con su rebaño de más de 1300 ovejas debido a las restricciones sanitarias que tiene operativa la Junta de Castilla la Mancha. Según del Rincón, están a 200 kilómetros del foco: "No tiene lógica", se queja. "No les podemos dar la cantidad de pienso que necesitan porque no nos queda dinero para comprarlo", asegura.

Estos ganaderos han sufrido los efectos de una sequía que se ha alargado durante todo lo que va de año y, ahora, además, están atrapados en un limbo jurídico. "Después del año que llevamos, si nos tienen aquí retenidos, no podemos aguantar más y las vamos a tener que llevar al matadero".

Pero él no es el único: hay más ganaderos en su misma situación. Más de 15.000 ovejas están atrapadas y, lo peor, es que ya no les quedan pastos y los contratos de alquiler de las fincas en las que están van a vencer en breve. El temor de todos ellos es que el ganado muera.

No les queda dinero para comprar pienso

Elías González está en la misma situación: "Lo único que hacemos es arruinarnos y matar a los animales", se queja. "Se nos está acabando el dinero, el agua, los pastos... Todo".

Isabel Aguilar, otra ganadera que también está aislada en las tierras de Alcudia, se lamenta por lo mismo. "No puedo mantener mi ganado porque ya no tengo recursos".

Se han gastado todos los ahorros que tenían en pienso y forraje. Y lo peor es que las ovejas quieren volver. Elías muestra el maíz por el suelo y nos muestra a las ovejas, "que ya ni lo quieren porque ellas lo que quieren es irse a Teruel". "Las ovejas quieren subir a los camiones y se quieren marchar a casa", dice del Rincón.

Por todos estos motivos, los ganaderos piden auxilio mientras se quejan de que nadie les escucha. "Necesitamos una solución ya". De momento, la Junta les ha dicho que tienen que esperar 15 días más, pero ellos ya no pueden esperar más. El tiempo se ha agotado.