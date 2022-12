Martinuccio evitó la tragedia aérea del Chapecoense: "El día antes Neto soñó que se caía el avión"

Sólo se salvaron seis personas; murieron 71 personas. Alejandro Martinuccio no voló porque estaba lesionado: "Me dijeron que podría jugar los últimso diez minutos... yo les dije la verdad, que no me sentía bien todavía. Creo que si me tocó salvarme es por algún motivo", contó en 'El Transistor' de Onda Cero.

Martinuccio fue uno de los que lloraron a sus compañeros muertos y consolaron a los vivos. Uno de ellos, Neto, le contó una escalofriante premonición: "El día antes, él soñó que se caía el avión".