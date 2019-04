Se cumplen dos años de la tragedia aérea del Chapecoense

Han pasado ya dos años desde que el destino se quiso cruzar en la vida de los pasajeros que viajaban en el avión del Chapecoense. Murieron 19 jugadores, el entrenador y 51 personas más (periodistas, miembros de la tripulación y del equipo directivo) que se encontraban volando junto con ellos.

Sólo sobrevivieron seis personas: tres jugadores del equipo brasileño (Allan Ruschel, Jakson Follmann y Hélio Neto), dos trabajadores de la aerolínea y el periodista, Rafel Henzel.

La controladora aérea que hizo todo por salvar al Chapecoense: "Para ellos era muy fácil resposabilizarme del accidente por ser mujer"

Yaneth Molina fue la última persona que habló con el piloto de la aeronave antes de que se produjera la tragedia. La controladora aérea se sintió señala y discriminada por todo lo ocurrido.

Tanto como ella como su familia comenzaron a recibir amenazas en cuanto el nombre de Yaneth Molina se hizo público en los medios de comunicación: "Ella fue la responsable. Ella por ser mujer y por no gustarle el fútbol', fue algunos de los mensajes que recibió la trabajadora tras producirse los hechos. A través de las redes sociales, Molina señala que recibió diversas amenazas de muerte.

La controladora estuvo de baja un mes y medio hasta que decidió volver a su puesto de trabajo: "Fue muy agradable cuando empecé de neuvo a controlar y dar instrucciones a mis compañeros y ellos me devolvían el saludo". "Me siento bien. Siempre actuo de tal manera que no se comentan errores", concluye.