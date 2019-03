El drama de la gimnasta Katelyn Ohashi que impidió su llegada a la élite: "Dijeron que era vergonzoso lo gorda que estaba"

Hubo un tiempo en el que la maravillosa sonrisa de Katleyn Ohashi no existía. "Nadie sabía por lo que estaba pasando", afirmó la gimnasta, que realizó un espectacular ejercicio en rutina de suelo que se ha vuelto viral.

Ocurrió con 15 años, cuando se preparaba para ser campeona olímpica. En 2013, llegó a ganar a Simone Biles en el campeonato nacional de EEUU, pero nunca llegó a la élite por lesiones y presiones por su peso.

"Me dijeron que era vergonzoso lo gorda que estaba. Me comparaban con un pájaro que no podía volar. No podía aceptarme a mí misma, no era feliz", contó Ohashi, que llegó a competir con una fractura en la espalda y desgarros en sus hombros.

En 2015, decidió abandonar la élite. Ahora estudia sociología y compite para la UCLA sin presión: "Hacía mucho que no me sentía tan feliz".