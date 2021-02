Vídeo: la actuación de The Weeknd y Miley Cyrus en el midtime de la Super Bowl 2021

Vestido con una chaqueta roja de lentejuelas sobre un atuendo monocromático en negro comenzó a brillar The Weeknd en la Super Bowl 2021 con un espectáculo lleno de alegorías. Tras los primeros dos tiempos del partido de fútbol americano entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs los focos se centraron en las gradas del Raymond James Stadium, de Tampa (Florida) donde el artista canadiense inició la actuación con una mezcla de sus principales éxitos. Antes, Miley Cyrus le robó el protagonismo con un concierto repleto de entusiasmo.

El día después de la Super Bowl en Estados Unidos es casi tan fundamental saber quién ha ganado el partido de fútbol americano como conocer todos los detalles de la actuación que tiene lugar en el midtime. Por ello, para que no te pierdas ningún detalle te contamos todo lo que sucedió en el campo del Raymond James Stadium tras los dos primeros tiempos con la actuación de The Weeknd y también a las afueras del estadio con Miley Cyrus.

Después de interpretar segmentos de su primera producción, 'House of Balloons', acompañado de un coro cuyos integrantes llevaban un uniforme de robot postapocalíptico, el artista siguió desde un laberinto de espejos con 'Can't Feel My Face', 'Feel It Coming' y 'Save Your Tears'. Luego fue el turno de 'Earn It', el tema de la película 'Cincuenta sombras de Grey', que cantó acompañado de una orquesta en vivo y delante de asientos iluminados de tal forma que daban la sensación de ser edificios que luego se transformaron en la silueta de un cementerio.

Durante los 15 minutos que duró el espectáculo The Weeknd ha estado solo, sin ningún invitado. Y muchos ya le critican falta de emoción al haberse centrado quizás en exceso únicamente en lo musical. Además, justo después de que Miley Cyrus dejase la energía por las nubes con su concierto previo a la Super Bowl 2021 cuyos guiños al trabajo de los sanitarios en la pandemia del coronavirus ha logrado emocionar a todos.

The Weeknd cerró el show con 'Blinding Lights', el tema que durante el comienzo de la pandemia de coronavirus le puso la corona de rey de Tik Tok. Fue entonces cuando cientos de bailarines vestidos igual que el canadiense llenaron el campo de juego.

La constante crítica de The Weeknd al concepto actual de belleza también estuvo presente en el espectáculo de Super Bowl y aunque él mostró su cara al descubierto sus bailarines sí llevaban vendajes que servían de tapabocas. Con todo su equipo tendido sobre el campo y un gran espectáculo de fuegos artificiales, el artista puso fin a la actuación.

Más sobrio que las explosivas JLO y Shakira

La presentación de The Weekend tiene lugar tras el espectáculo de la Super Bowl del año pasado en el que Jennifer López y Shakira desataron numerosas críticas por lo explosivo y sensual de su actuación.

The Weeknd apostó por un espectáculo más sobrio y totalmente audiovisual. Aunque el espectáculo del medio tiempo suele ser una producción híbrida para el espectador en el estadio y el que está en casa, esta vez se sintió como un espectáculo totalmente televisivo. Y se trató de una apuesta personal de The Weeknd, que destinó siete millones de dólares de su propio bolsillo para poder ofrecer esta experiencia cinemática.

Antes del canadiense se calentaron motores con un concierto de Miley Cyrus en las afueras del estadio, que fue transmitido en vivo por TikTok. La artista interpretó, entre otras canciones, su sencillo 'Nothing Breaks Like a Heart'. Además, compartió el escenario con Billy Idol, con el que interpretó 'Night Crawling' y 'White Wedding', ante una audiencia de 7.500 trabajadores de salud.