The Weekend y Miley Cyrus, los artistas que protagonizarán el espectaculo de medio tiempo de la Super Bowl 2021

Se acerca una de las citas deportivas más esperadas a nivel mundial, la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de febrero se disputará la Super Bowl. El partido de este año enfrentará a los Tampa Bay de Tom Brady y a los Kansas City de Patrick Mahomes.

Como cada edición el partido en sí nunca decepciona, sin embargo, es por todos conocido que a veces atrae más todo lo que rodea este encuentro al propio resultado o enfrentamiento que se termine produciendo.

Todos esperan al descanso para presenciar la actuación del artista o los artistas que vayan a participar en el espectáculo. A lo largo de las últimas ediciones han actuado artistas de la talla de Shakira o Beyoncé.

Miley Cyrus y The Weeknd

En la Super Bowl 2021 habrá el tradicional show de medio tiempo llamado actualmente 'Pepsi Halftime Show', en el que The Weeknd será el artista principal, y después estará el 'TikTok Tailgate', un concierto que se realizará antes del partido que será protagonizado en esta ocasión por Miley Cyrus.

"Es uno de los artistas más atractivos e importantes de la actualidad", ha aseguraod en un comunicado la NFL sobre The Weeknd a lo que posteriormente contestó el cantante: "Todos crecemos viendo las actuaciones más importantes del mundo jugando el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento humilde, honrado y exultante con estar en este escenario", dijo The Weeknd.

Hay rumores de que puedana ctuar junto a él otros artistas como Ariana Grande, Kendrick Lamar y Daft Punk.

Antes de esto tendrá lugar una experiencia previa al juego única para "7.500 héroes de la salud vacunados", los cuáles han recibido una entrada gratuita para asistir al Super Bowl 2021, este evento será protagonizado por Miley Cyrus.

Parte de la actuación de Miley Cyrus podrá seguirse por la televisión en la transmisión principal antes del partido y el resto por la famosa aplicación 'TikTok'.