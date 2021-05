Victòria Cid se retira del remo de élite por una depresión: "Llegué al punto de querer morir"

El deporte de élite suele pasar un peaje, invisible para los aficionados pero que algunas veces afecta de forma grave a los deportistas. El nivel de entrenamientos, concentración, estricta alimentación y presión por lograr resultados puede generar cuadros de estrés y ansiedad.

Eso es lo que le ha ocurrido a la remera Victòria Cid, que a sus 23 años ha decidido retirarse del remo de élite por la ansiedad. Ella misma lo ha explicado en sus redes sociales.

"Hace un año me diagnosticaron depresión. Yo no quería parar, quise continuar con mi vida normal: entrenar tres veces al día, la carrera y todo el estrés que supone la vida de un deportista de Alto Nivel. Pensaba que podría, pero no. Una enfermedad mental necesita su reposo como otras enfermedades. Ayer a la noche tuve que cerrar una puerta para que dentro de un tiempo se me abran muchas", explica Victòria Cid en su cuenta de Instagram.

Y es que esa ansiedad le llevó a un momento límite, como reconoce la propia Cid.

"Un día antes de la Final B del Europeo, compitiendo con un barco de equipo, notas que viene el monstruo de la ansiedad. No puedes respirar, tienes pánico a subirte en un barco. Lo pensaba y solo quería vomitar hasta que llegué al punto de querer morir. La realidad de una enfermedad", asegura Cid.

"Mi hermana y Aitzpea ahí estaban conmigo mientras mis entrenadores tomaban la decisión que tendría que haber tomado hace ya un año: dejarme el remo de alto nivel, dedicarme a mí, irme a casa y si quiero volver, siempre tendré la puerta abierta. No hay nada mejor en el mundo que tener las compañeras que me acompañan en el camino @aitzzpea @nuriapuigaguilo @iriajarama, mi hermana @ainadecid y sobre todo, mis entrenadores @davidmorpaz y @javier.gn85. También quiero dar las gracias a @fed_esp_remo por el apoyo", termina el mensaje de Victòria Cid.

Cid cuenta con un amplio palmarés a nivel nacional e internacional. Campeona de España em 2018 con Núria Puig y en 2019 con su hermana Aina, y con el dos sin timonel y con el cuatro sin timonel fue quinta en la final del Mundial sub-23 en Sarasota, junto a Iria Jarama, Núria Puig y Esther Briz.