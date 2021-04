Teresa Portela irá a sus sextos JJOO con 39 años: "Estoy viviendo un sueño que se está haciendo realidad"

A sus casi 39 años, Teresa Portela sigue en la élite de su deporte. La veterana kayakista selló hace unos días su clasificación para sus sextos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020. Portela participará en la cita olímpica con 39 años.

Teresa Portela, con veinte años en la élite, se convertirá en la deportista española con más participaciones en unas olimpiadas, un hecho que le llena de una "felicidad absoluta" y que le motiva para acudir a la cita de Tokio con ganas de llegar a lo más alto en su categoría K1 200.

Hay que remontarse a los Juegos de Sidney 2000 para recordar la primera participación de Portela en una cita olímpica, cuando apenas contaba con 18 años. El próximo 5 de mayo cumplirá 39 y sigue destacando como la mejor en su especialidad, consiguiendo algo que ninguna otra deportista española había logrado antes.

"Cuando me clasifiqué para Sidney no me podía imaginar que dos décadas después acudiría a mis sextas olimpiadas", confiesa. Reconoce que se trata de "un sueño hecho realidad", explica Portela a Antena 3 Deportes.

"Aunque no dan medalla por estar 20 años en la élite, yo me siento como si fuese una medalla más en mi palmarés deportivo", afirma Portela.

Portela explica que sigue "con la misma ilusión y motivación que necesito para intentar mejorar cada día". Lo hace, además, en unas circunstancias difíciles y desconocidas hasta ahora, por culpa de la pandemia de la Covid-19, que hará que Tokio sea una cita olímpica "distinta a las que ya conocemos".

Pero para Teresa Portela existe algo más que el deporte. Concede mucha importancia a su familia, como demuestra citando hasta en tres ocasiones durante la entrevista a su hija Naira, que tiene 6 años. Además trabaja en la clínica de fisioterapia que tiene con su marido, el expalista olímpico David Mascato.

Pero en todo este tiempo tampoco ha querido dejar de lado los estudios, hasta el punto de que está terminando su tercera carrera universitaria. Tras completar Magisterio a distancia, cuando vivía en Sevilla, sacó el Grado de Fisioterapia y ahora termina una tercera carrera, Dietética y Nutrición.