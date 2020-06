Antena 3 habla con Sara Sorribes tras la dura charla de su entrenador: "Me quiere como a una hija y para nada es así"

El duro mensaje de Germán Puentes a la tenista Sara Sorribes ha tenido respuesta por parte de la jugadora. Sorribes ha hablado con Antena 3 y defiende que su entrenador es "como un padre" para ella, asegurando que le duele la situación que se ha creado.

"Él me quiere como a una hija, y yo a él como a un padre. Por eso me duele lo que está pasando. Una charla totalmente para motivarme. Para nada él es así", explica Sara.

"Mis padres conocieron a Germán y tienen muy buena relación con él. Saben que no es así", insiste la tenista.

"A él no le gusta tener que darme otra charla. No le gusta ver eso y no le gusta eso. Pero lo hace en ese momento por mi bien", asegura Sara.

