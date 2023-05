El vídeo de Rafa Nadal en un entrenamiento que preocupa a las redes

En las últimas horas se ha filtrado un vídeo en las redes sociales que preocupa a muchos seguidores de Rafa Nadal. El balear, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en Australia en el psoas ilíaco, está entrenando para ponerse a punto de cara a su gran objetivo: Roland Garros.

Algunos fans de Nadal, preocupados ante las imágenes

El torneo galo dónde el balear ha levantado el trofeo hasta en 14 ocasiones es lo que tiene entre ceja y ceja. No obstante, un vídeo que circula por redes ha inquietado a algunos fans del español. En las imágenes se puede apreciar a Rafa agachado y con las manos en las rodillas tras un entrenamiento el pasado miércoles. A partir de aquí todo son especulaciones.

Obviamente no es una imagen que nos guste ver pero algunos usuarios ya se han apresurado a comentar que Nadal está lesionado o que sigue sin estar 100% recuperado de su dolencia en el psoas. Cabe recordar que no hay ningún tipo de información oficial al respecto, es más, la última vez que supimos algo del estado físico del español fue de mano del propio jugador en un comunicado el pasado 5 de mayo.

¿La última información oficial? Del propio Nadal

"Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos", dijo el 22 veces ganador de Grand Slam.

Desde entonces no hay nuevas informaciones sobre su estado físico o cómo se está sintiendo en los entrenamientos. Rafa, de vez en cuando, acude a sus redes sociales para publicar imágenes o vídeos entrenando y de vez en cuando se filtran imágenes de personas que están allí presentes.

Nadie puede negar que el vídeo que circula por Twitter en las últimas horas no es plato de buen gusto para cualquier aficionado al español o simplemente seguidor del tenis. La realidad es que no se sabe qué ocurrió en dicho entrenamiento ni el contexto en el que se produjo la imagen. Otros usuarios indican que puede deberse a simple cansancio o cualquier otro motivo. Pese a todo son especulaciones sin fundamento alguno.

Roland Garros empieza en 10 días

Lo único claro es que Rafa Nadal llegará (o no) a Roland Garros habiendo jugado solo 3 partidos en todo el año 2023 y habiendo sumado solo 1 victoria (en primera ronda del Open de Australia). No juega desde mitad de enero y eso son 4 meses fuera de las pistas. El tenista ocupa ahora mismo la posición 14º en el ranking ATP y si juega Roland Garros no será de los primeros cabezas de serie, algo que le perjudicará en los cruces ya que se podrá enfrentar a jugadores de un ranking más alto en rondas más tempraneras. Lo único que esperamos y deseamos es que nuestro Rafa se esté recuperando bien y que podamos disfrutar de su tenis lo antes posible. Eso sí, la salud siempre es lo primero.