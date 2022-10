Las vergonzosas imágenes de un padre agrediendo a su hija en un entrenamiento de tenis

El vídeo de un padre pegando a su hija en un entrenamiento de tenis en Belgrado, Serbia, ha indignado al mundo del tenis después de que fuera compartido en redes sociales y denunciado por un activista serbio contra el maltrato infantil, Igor Jurić.

Patadas al cuerpo y tirones de pelo

En las imágenes se puede apreciar al hombre pegando patadas a su hija mientras estaba estaba de pie y tras cogerle del pelo la tira al suelo y vuelve a arremeter contra ella con patadas al cuerpo, a la altura de la cadera.

Un entrenador fue el que grabó el vídeo en las pistas del equipo serbio Estrella Roja de Belgrado, tanto el padre como la hija son de nacionalidad china y al parecer, según cuentan los testigos, el hombre le recriminó una y otra vez a su hija que se esforzara más en el entrenamiento.

"Otra brutal violencia de padre contra hija. Recibí información de que era una familia que venía de China. Presentaremos cargos penales contra este monstruo también", explicó Jurić en el mensaje que acompañaba al vídeo.

Los usuarios, contra el entrenador que grabó el vídeo

"Dios mío, todos debemos denunciar y presentar cargos contra este tipo de abuso horrible", "Lo triste es que habría muchas situaciones detrás de puertas cerradas, es un comportamiento criminal. Me siento enfermo viento este vídeo", dijeron varios usuarios contestando al vídeo.

Algunas personas criticaron a las personas que grabaron el vídeo al no actuar y no pararle los pies al padre de la jugadora: "¿Por qué alguien simplemente lo grabaría y no trataría de detenerlo? esto es horrible ¿Dónde estaban?".

Otra agresión en Barcelona a una mujer de 77 años

Los Mossos d'Esquadra detuvieron hace unos días al autor del brutal atraco que ha conmocionado a la ciudad de Barcelona. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del bloque donde se produjo el incidente, muestran cómo un joven que supuestamente espera al ascensor se abalanza sobre una mujer de 77 años justo en el momento en el que entra en el rellano.