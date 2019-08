Daniel Caverzaschi nació con una discapacidad en las piernas, pero eso no le impidió ser tenista a tiempo completo. Le llaman 'el Nadal del tenis en silla de ruedas', pero además comparte con él una gran mentalidad, una gran cabeza y sobre todo Daniel ha convertido su discapacidad en una motivación.

Al nacer descubrieron que le faltaba media pierna y en la otra tenía varias malformaciones. "Llevo una prótesis en la pierna derecha y en la izquierda tengo varias malformaciones, por eso ,en mi día a día, uso silla de ruedas", nos dice un sonriente Daniel Caverzaschi.

Ahora, con 26 años, ha llegado a ser uno de los mejores tenistas en silla de ruedas con su lema 'vale la pierna'. "Uso el humor para lanzar un mensaje serio", nos confiesa el tenista.

"No debe ser una barrera que nos limite", nos comenta como para él, la discapacidad no es un problema. Porque por ahora sólo le falta conquistar el ranking mundial.

Cuando era joven "quería ser el nuevo Iker Casillas", ahora le llaman el Nadal del tenis en silla de ruedas. "Rafa es un auténtico referente, que cuando me llaman el Rafa Nadal en silla de ruedas digo: ¡ojo!, pero aún me falta una barbaridad, ojala me parezca algún día", se sincera Daniel.