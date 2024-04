Garbiñe Muguruza responde a las críticas sobre su cambio físico: "Quiero disfrutar"

Garbiñe Muguruza, que llevaba alejada de las pistas desde 2023, anunciaba hace unos días su retirada definitiva del tenis. "Hasta aquí he llegado. He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito. Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir una nueva vida. Me siento muy joven para esa palabra, pero quería decirlo y ya está", reconoció la tenista de 30 años.

Ganadora de dos Grand Slam

Ganadora de Roland Garros en 2016, Wimbledon en 2017 y la Copa de Maestras en 2021, Garbiñe Muguruza ha reaparecido en la gala de los Premios Laureus que tuvo lugar este lunes en Madrid. Acompañada de su prometido, el modelo y empresario Arthur Borges, la ya extenista se confesó abrumada por la cantidad de mensajes que ha recibido tras el anuncio de su adiós al deporte profesional.

La tenista vasca aprovechó la alfombra roja para contestar a los comentarios en redes sociales sobre su cambio físico: "Oye, si no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar, el régimen de entrenamiento es extremadamente duro la verdad, entonces cuando uno vive más la vida y te relajas, quieres disfrutar de ella, ¿no? Y ese físico de atleta olímpica, ya sabemos todas que... A ver, vamos a ser claras. Lo importante es mantenerse sana y en forma y disfrutar de la vida", dijo con una sonrisa en declaraciones por Europa Press.

"Ahora quiero un cambio en mi vida, una boda, un perro..."

"Mi retirada es algo que hacía tiempo que iba digiriendo mes a mes, hay que saber también cuándo pasar capítulo, ¿no? eso es muy importante. Yo sentí que era un buen timing en mi vida. Ahora quiero un cambio en mi vida, una boda, un perro...", apuntaba Muguruza, reconociendo que en su decisión de colgar la raqueta ha pesado su vida personal y sus ganas de hacer otras cosas.

Inmersa en los preparativos de su boda con Arthur Borges un año después de su compromiso, Garbiñe adelantó que su enlace tendrá lugar en nuestro país aunque aún no puede dar detalles de la fecha ni el lugar: "Es en el sur de España, con calma pero sí, ya sabréis".

"El tenis profesional es muy duro y también es un alivio también no tener que estar sufriendo con lesiones. Yo también he sufrido mucho del cuerpo, es duro y estoy contenta, es un buen timing para retirarme", abundaba la tenista española. Muguruza dice estar centrada en su futuro y confiesa que no se arrepiente de su decisión.

"Me encantaría formar una familia, creo que es algo que me he perdido mucho en esta vida del tenis profesional. Echo de menos esa calidad humana y un hogar, eso es muy importante, un hogar", desvelaba la deportista.

Más de un año fuera de las pistas

Garbiñe Muguruza ha anunciaba el pasado sábado 16 de abril su retirada oficial del tenis profesional a los 30 años y tras más de un año fuera de las pistas. La tenista lo comunicó a los medios en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles, Madrid.

"Ha llegado el momento de despedirse, ha sido una carrera larga y llena de anécdotas preciosas pero siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir una nueva etapa. Quiero ser sincera y clara, aunque me siento joven para decir que me retiro porque solo tengo 30 años...La decisión la he ido tomando poco a poco, estos meses han sido clave cuando volví a casa y dejé de competir. El descanso lo recibí con los brazos abiertos. No echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes. Me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece mirar es mi siguiente capítulo y no el de tenis", explicó la hispanovenezolana, que afirmó estar nerviosa a la hora de anunciar la noticia.

La ganadora de dos Grand Slam lamentó que el tenis profesional "te priva de muchas cosas": "Ahora tengo planes de formar una familia, quiero casarme, tener un perro... Y seguir involucrada en el mundo del tenis y con mis patrocinadores. No me gusta quedarme sentada, surgirán cosas".

Llevaba fuera del circuito desde enero de 2023

Muguruza disputó su último partido oficial el 30 de enero de 2023 en el torneo de Lyon, donde perdió en primera ronda ante la checa Noskova por 6-1 y 6-4. Tras esta derrota, la sexta consecutiva entonces, decidió tomarse un descanso indefinido que ha terminado derivando más de un año después en el retiro oficial de una de las mejores tenistas españolas de la historia.

El pasado viernes se comunicó que iba a tener lugar una rueda de prensa suya en Madrid en la que muchos ya intuían una noticia que venía siendo un secreto a voces: "A día de hoy no tengo ninguna intención -de volver a la competición-. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar el tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana", dijo en octubre de 2023.

